На остановке во Львове нашли сумку с автоматом Калашникова: детали

Во Львове правоохранители проверяют информацию о сумке, которую обнаружили на остановке общественного транспорта на улице Научной. Внутри, по предварительным данным, находился предмет, похожий на автомат Калашникова, снаряженные магазины и записка с возможными данными военнослужащего.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Что нашли в сумке

Сообщение о подозрительной находке поступило на спецлинию 102. На место сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа Львовского районного управления полиции №2.

Во время осмотра сумки правоохранители предварительно обнаружили предмет, похожий на автомат Калашникова со складным прикладом. Также внутри находились четыре снаряженных магазина.

Кроме этого, полицейские нашли бумажную запись, в которой могут быть указаны данные военнослужащего.

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Полиция устанавливает владельца

Сейчас место происшествия осматривают правоохранители. Обнаруженные предметы изымают и планируют направить на экспертное исследование.

В полиции отмечают, что пока устанавливают происхождение находки и возможного владельца сумки.

— Полицейские устанавливают происхождение обнаруженных предметов, возможного владельца сумки и выясняют все обстоятельства происшествия, — сообщили в полиции Львовской области.

Пока нет информации о том, кому именно принадлежала сумка и при каких обстоятельствах она оказалась на остановке. Окончательно установить, что именно находилось внутри, должны эксперты.

Несмотря на то, что большинство таких сообщений оказываются ложными, их последствия вполне реальны и болезненны для общества. Поэтому читай, как вести себя во время волны минирований школ в Украине.

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