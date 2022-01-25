Діти налякані, вибухотехніки втомлені: як поводитися під час хвилі мінувань шкіл в Україні

Ніна Гербич, редакторка сайту 25 Січня 2022, 17:30
Хвиля замінувань в Україні: як діяти, коли школу чи метро заміновано
Фото: Pexels

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