Діти налякані, вибухотехніки втомлені: як поводитися під час хвилі мінувань шкіл в Україні

В Україні масово мінують школи

Нині по всій країні зі шкіл евакуюють дітей через повідомлення про замінування.

Діти налякані, вибухотехніки виснажені. У батьків постійно руйнуються плани, бо через такі події школярів повертають додому.

Як розповідає Ранок у Великому місті, злочинці вже підірвали навчальний процес. Утомившись “вчитись на бомбах”, школи деяких міст перейшли на дистанційне навчання.

Нині псевдомінування завдає мільйонних збитків державі. Адже щодня шукати вибухівку виїжджає безліч спеціалістів.

Так, приватний детектив Руслан Болгов зазначає:

У середньому на півтори години понад 30-40 людей, у тому числі пожежники, швидка допомога, поліцейські, кінологи, вибухотехніки стають “паралізованими”, бо працюють на цих викликах.

З огляду цю ситуацію, ми підготували невеличку інструкцію, як діяти при замінуванні різноманітних локацій.

Що робити у разі замінування школи?

Педагоги навчального закладу відповідальні за життя і здоров’я дітей, які в ньому навчаються.

Тому в разі будь-якої надзвичайної ситуації мають знати, як допомогти учням швидко залишити небезпечну будівлю та не піддати своє життя ризику.

Правила евакуації для вчителів у разі замінування передбачають такі дії:

Щойно прозвучав сигнал Тривога, вивести учнів з приміщення та прибути разом із ними до заздалегідь визначеного місця збору. Бажано, щоб вони виходили поодинці.

Слід пам’ятати, що маленькі діти від страху ховаються в шафах, забиваються в куток. Тож їх потрібно обов’язково оглянути перед цим.

Крім того, про всяк випадок спланувати додаткові заходи для евакуації учнів з фізичними особливостями.

Зреагувати на тривожний сигнал мають також усі кухарі та прибиральниці, адміністративний та інший персонал і негайно прибути до місця збору.

Розмови та жарти під час евакуації дітям потрібно заборонити, щоб зайвий шум не заважав їм чути ваші команди та вказівки.

Після прибуття класів до визначеного місця одразу проведіть перекличку. Бажано це робити за класним журналом.

Просіть учнів бути разом, нікуди не розходитися.

Якщо хтось відсутній, потрібно негайно доповісти про це директору школи та керівнику вибухотехнічного підрозділу МВС.

Дітям у разі евакуації слід запам’ятати чотири прості поради:

Не говори — щоб чути вчителя.

Не біжи — щоб не постраждати.

Не штовхайся — щоб не постраждали інші.

Не повертайся — щоб залишатися в безпеці.

Як поводитись у разі замінування метро?

Не менш часто до поліції надходять повідомлення про замінування метрополітену.

Як діяти у цій ситуації, розповідаємо нижче:

Не панікуйте. Як би вам не обридли сотні повідомлень про хибні замінування, втрачати пильність не варто.

А також алярмувати та дзвонити родичам. Так, це серйозна ситуація, але надлишкові емоції можуть лише більше нашкодити.

Слухайте, що кажуть співробітники метрополітену. Необхідно реагувати на кожне їхнє оголошення та дотримуватись усіх інструкцій.

Адже головним завданням працівників метро є вивести пасажирів та уникнути їх травмування через тисняву.

Не відволікайтеся на гаджет.

Доки триває евакуація з підземки, не користуйтеся телефоном. Втративши пильність, ви можете впасти й серйозно травмуватися.

Не заступайте прохід іншим пасажирам.

Якщо ви змогли вийти з метро, не стійте біля виходу. Звільніть його для інших людей, щоб вони могли теж без перепон залишити громадський транспорт.

Як такі повідомлення впливають на психіку населення?

Нині психічний стан українців максимально напружений через війну, кризу, карантин, говорить психотерапевтка Олена Шелестова.

А постійними мінуваннями злочинці завдають по ній ще один удар.

Наразі у містах перебуває дуже багато людей, які були учасниками бойових дій (на сході України — ред.). Для них такі події є спусковим гачком, який запускає посттравматичний стресовий розлад, — пояснює вона.

Фахівчиня вважає, що псевдомінування шкіл може бути одним із психологічних методів керування населенням. І наголошує, що такі повідомлення потрібно зводити нанівець, інакше страждатимуть наші діти.

Оскільки думки про замінування викликають у дитини неконтрольований стрес, який має серйозні наслідки для психіки.

Якщо його дуже багато, це може призвести до розвитку посттравматичного стресового розладу, і навіть психіатричних захворювань.

Утім, попри розуміння, що жодної вибухівки немає, силовики все одно мусять виїжджати на виклик.

Оскільки, за словами колишнього слідчого Романа Сушка, не виключені випадки, що після того, як поліція стомиться від цих викликів, а пильність людей буде приспано, вибух десь таки відбудеться.

Як зменшити кількість хибних замінувань?

Приватний детектив Руслан Болгов зазначає, що сьогодні відшукати мінерів досить нелегко. Вони користуються одноразовими телефонами, щоразу змінюють сімки.

Або ж дестабілізують ситуацію в країні, розсилаючи листи про закладену вибухівку з поштових адрес, які реєструють за кордоном.

Ще однією проблемою на сьогодні є те, що таким злочинцям часто вдається відбутися несуворим чи навіть умовним покаранням.

Тоді як за такі дії передбачено позбавлення волі терміном до восьми років.

Щоб виправити ситуацію і суттєво зменшити кількість хибних замінувань, на його думку, слід:

посилити покарання;

збільшити кількість камер відеоспостереження за громадськими місцями в усіх містах країни;

пришвидшити процедуру визначення (через судовий дозвіл) номера телефона, з якого повідомляли про замінування. А також телефонних апаратів, які перебували поруч у цей час.

Наостанок спеціалісти додають, що, потерпаючи від засилля таких повідомлень, розслаблятися сьогодні не можна.

Натомість потрібно радикально розв’язувати цю проблему, інакше це зіграє проти нас.

Сьогодні досить хиткою залишається ситуація не лише всередині нашої країни, а й на її кордонах, хоча думку про повномасштабне вторгнення країни-агресора фахівці відкидають.

Проте бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій ніколи не завадить. Наприклад, підготувати тривожний комплект.

Про те, як правильно зібрати тривожну валізу на випадок війни, читай за посиланням.