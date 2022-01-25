Дети напуганы, взрывотехники устали: как вести себя во время волны минований школ в Украине

Из-за сообщений о минировании детей эвакуируют из школ по всей стране.
Дети напуганы, взрывотехники истощены. У родителей постоянно рушатся планы, потому что из-за таких событий школьников возвращают домой.
Как рассказывает Утро в Большом городе, преступники уже подорвали учебный процесс. Устав “учиться на бомбах”, школы некоторых городов перешли на дистанционку.
В настоящее время псевдоминирование наносит миллионный ущерб государству. Ведь каждый день искать взрывчатку выезжает множество специалистов.
Так, частный детектив Руслан Болгов отмечает:
В среднем за полтора часа более 30-40 человек, включая пожарных, скорую помощь, полицию, кинологов и взрывотехников, становятся “парализованными”, потому что работают по этим вызовам.
В среднем за полтора часа более 30-40 человек, включая пожарных, скорую помощь, полицию, кинологов и взрывотехников, становятся “парализованными”, потому что работают по этим вызовам.
Учитывая эту ситуацию, мы подготовили небольшую инструкцию, как действовать при заминировании различных локаций.
Педагоги учебного заведения ответственны за жизнь и здоровье детей, получающих в нем образование.
Поэтому в случае любой чрезвычайной ситуации должны знать, как помочь им быстро покинуть опасное здание и не подвергнуть их жизни риску.
Правила эвакуации учителем при минировании предусматривают следующие действия:
Кроме того, на всякий случай запланируйте дополнительные мероприятия по эвакуации учащихся с ограниченными физическими возможностями.
Детям в случае эвакуации следует запомнить четыре простых совета:
Не менее часто в полицию поступают сообщения о минировании метрополитена.
Как действовать в этой ситуации, рассказываем ниже:
А также алярмировать и звонить родственникам. Да, это серьезная ситуация, но чрезмерные эмоции могут только навредить.
Ведь главная задача работников метро — вывести пассажиров и избежать их травмирования из-за давки.
Пока идет эвакуация из подземки, не пользуйтесь телефоном. Потеряв бдительность, вы можете упасть и серьезно травмироваться.
Если вам удалось выйти из метро, не стойте на выходе. Освободите его для других людей, чтобы они могли тоже спокойно покинуть общественный транспорт.
В настоящее время психическое состояние украинцев максимально напряжено из-за войны, кризиса, карантина, говорит психотерапевт Елена Шелестова.
А постоянными минированиями преступники наносят по нему еще один удар.
Сейчас в городах находятся очень много людей, которые были участниками боевых действий (на востоке Украины — ред.). Для них такие события являются триггером, запускающим посттравматическое стрессовое расстройство, — объясняет она.
Сейчас в городах находятся очень много людей, которые были участниками боевых действий (на востоке Украины — ред.). Для них такие события являются триггером, запускающим посттравматическое стрессовое расстройство, — объясняет она.
Специалист считает, что псевдоминирование школ может быть одним из психологических методов управления населением. И подчеркивает, что такие сообщения нужно сводить на нет, иначе будут страдать наши дети.
Потому что мысли о минировании вызывают у ребенка неконтролируемый стресс, имеющий тяжелые последствия для психики.
Если его слишком много, это может привести к развитию посттравматического стрессового расстройства и даже психического заболевания.
Впрочем, несмотря на понимание, что никакой взрывчатки нет, силовики все равно должны выезжать на вызов.
Так как, по мнению бывшего следователя Романа Сушко, не исключено, что после того, как полиция устанет от этих звонков, а бдительность людей будет усыплена, где-то произойдет взрыв.
Частный детектив Руслан Болгов отмечает, что найти минеров сегодня непросто. Они пользуются одноразовыми телефонами, каждый раз меняют симки.
Или дестабилизируют ситуацию в стране, рассылая письма о заложенной взрывчатке с почтовых адресов, зарегистрированных за границей.
Еще одной проблемой сегодня является то, что таким преступникам часто удается получить нестрогое или даже условное наказание.
В то время как за такие действия предусмотрено лишение свободы сроком до восьми лет.
Чтобы исправить ситуацию и существенно уменьшить количество ложных минирований, по его мнению, следует:
Напоследок специалисты добавляют, что, страдая от засилья таких сообщений, расслабляться все же не стоит.
Вместо этого нужно радикально решать эту проблему, иначе это сыграет против нас.
Сегодня достаточно шаткой остается не только ситуация внутри нашей страны, но и на ее границах, хотя мысль о полномасштабном вторжении страны-агрессора специалисты отвергают.
Однако быть подготовленным к любым чрезвычайным ситуациям никогда не помешает. К примеру, подготовить тревожный комплект.
О том, как правильно собрать тревожный чемоданчик на случай войны, читай по ссылке.