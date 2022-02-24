Что положить в тревожный чемоданчик: аптечка, вещи, документы

Что положить в тревожный чемоданчик, Наталья Ничай расспросила людей, которые знают о чрезвычайных ситуациях не понаслышке.

Что положить в тревожный чемодан и каким он должен быть

заламинированные ксерокопии документов;

деньги (лучше всего, если у вас будут и гривны, и доллары, и евро);

минимальный необходимый набор одежды — белье и тёплые вещи.

Это первые пункты в перечне того, что нужно упаковать в тревожный чемоданчик.

Тревожный чемоданчик не обязательно должен быть именно чемоданом.

Любая сумка, которую вам несложно нести.

Баул, авоська, может быть даже с колесиками, может быть даже чемодан, который вы используете для путешествий.

Желательно, чтобы ваша сумка или рюкзак не были в милитаристском стиле. Поскольку в случае боевых действий вас могут идентифицировать как армейца.

Это рассказывает Михаил Хохленков. О снаряжении для выживания знает не понаслышке — с детства занимался туризмом, а когда началась война — пошел волонтериты.

Его тревожный чемодан, к слову, вот:

Набор мужчина постоянно пополняет. Показывает нам павербанк-фонарик.

Заряжается от солнечной энергии, он может работать, как фонарик. Купил в сети магазинов, которые есть на каждом перекрестке.

Стоил гаджет, говорит, несколько сотен гривен. Но есть и более простые, более дешевые. Лучше вообще иметь два павербанка. И в придачу — недорогой кнопочный телефон.

Такой будет держать заряд несколько дней. Не забудьте и о еде. Лучше всего положить в чемоданы небольшие, впрочем, калорийные продукты: например, сладкие батончики, орешки. Несколько пачек печенья. Очень важна аптечка.

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Аптечка в тревожном чемоданчике

В походную аптечку обязательно положите термометр. Лучше всего, если он не будет ртутным. Не забудьте о жаропонижающих средствах. Желательно иметь капли от насморка.

Конечно, дезинфектор, вата, бинт, мази от ожогов и заживления ран.

Таблетки от аллергии — даже если нет аллергии. Обязательно активированный уголь.

Если страдаете хроническими заболеваниями, позаботьтесь и о медикаментах для защиты от них.

Вы можете у своего семейного врача спросить интересующие моменты, и, если кто-то не знает, он скажет состав аптечки, которая у вас должна быть, — советует врач-педиатр Марина Деева.

Если чрезвычайная ситуация застала дома

Не нужно никуда бежать, нужно включить любое новостное устройство.

Это может быть радио, это может быть телевидение, интернет, Facebook, и посмотреть новую информацию, которую будет предоставлять наш оперативный дежурный. В этой информации будет содержаться об угрозе и что случилось, а также советы, что нужно делать, — говорит директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Если вы стали свидетелем беды на улице, немедленно отойдите от опасного места и оповестите соответствующие службы.

И самое важное — не паникуйте.