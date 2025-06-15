В украинском искусстве есть немало великих людей, которые забыты или незаслуженно проигнорированы, потому что Россия сделала все, чтобы их присвоить. Наш герой — художник Николай Пимоненко. Его картины вдохновляли народное искусство, а во многих домах были самодельные копии.

Николай Пимоненко: произведения величайшего украинца

Работы художника особенно касаются тех, кто умеет замечать детали. Произведения Пимоненко завоевали золотые медали на выставках в Париже и Мюнхене. Есть возможность узнать о художнике больше, если поехать в село Малютянка под Киевом. Там можно послушать увлекательные рассказы о пути художника.

Ниточки, связывающие современность с Украиной конца 19 века, можно найти и сейчас. Потомок Николая Пимоненко сейчас защищает Украину и культурное наследие от россиян, рассказывает заведующая музеем Людмила Петраускене.

Пимоненко россияне пытаются захватить себе, и называют его великим “русским” художником. Герои его картин были настоящими жителями Малютянки. Картина Гуси, додому — сейчас в российском Рыбинске.

Девушку на ней зовут Ульяна Сиротинская, и ее дом буквально граничит со двором нашего музея! Как раз прошел большой ливень, и все было залито водой — такое все умытое, чистое, невероятно светлое, — говорит Людмила.

Пимоненко звал девушку, чтобы нарисовать эту картину. А на известной картине Ворожіння изображены местные девушки Галина и Оксана. А картина Гопак 1909 получила золотую медаль выставки Салон де Пари. Ее выкупили для коллекции Лувра.

Его работы крали гитлеровцы и россияне. Кто такой Николай Пимоненко и какой он рисовал Украину / 2 Фотографии

Всеми открытиями и тонкостями биографии Николая Пимоненко Людмила Петраускене занимается с июня 2022, когда возглавила музей. Двор музея она восприняла как дом. По сравнению с 2021 годом, количество посетителей выросло в десять раз.

Люди стали больше ценить и интересоваться своим наследием.

Его работы крали гитлеровцы и россияне. Кто такой Николай Пимоненко и какой он рисовал Украину / 3 Фотографии

В Национальном художественном музее говорят, что картины Пимоненко похищали гитлеровцы, а затем СССР. Во время полномасштабной войны из Херсонского музея россияне тоже украли картины Пимоненко. Художник любил эту жизнь, и очень привлекательной передал Украину.

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