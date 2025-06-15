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Его работы крали гитлеровцы и россияне. Кто такой Николай Пимоненко и какой он рисовал Украину

Елена Астахова, Журналист программы Факты ICTV 15 июня 2025, 14:00

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