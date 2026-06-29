Парк Абрамовича в Богдановке: как найти уникальный парк скульптур и что там интересного

Парк скульптур Абрамовича — это неповторимое и совершенно новое для Украины арт-пространство под открытым небом, расположенное в Киевской области.

Если ты ищешь что-то для творческого вдохновения и медитации, это место точно заслуживает внимания.

Парк скульптур Абрамовича: почему стоит посмотреть

Название парка говорит само за себя, но главная фишка заключается в идее: здесь нет стен, классических музейных залов или ограждений. Это галерея современного искусства под открытым небом площадью около 10 гектаров.

Основателем локации является известный украинский искусствовед и меценат Игорь Абрамович. Создавая парк скульптур, он хотел вывести украинскую скульптуру из тесных мастерских на природу, показать её в тесной связи с окружающим пространством.

На территории парка собрано более 20 оригинальных работ ведущих современных украинских художников разных поколений.

Здесь можно увидеть произведения братьев Никиты и Егора Зигуры, чьи философские антропоморфные работы известны далеко за пределами Украины, а также Алексея Золотарёва, Назара Билыка, Дмитрия Грека, известного концептуалиста Антона Логова — его инсталляция Вулкан символизирует волю и дух украинцев.

А эпатажный проект Василия Цаголова База насекомых воплощает метафору “чужих среди своих”.

В парк скульптур Абрамовича приезжают за тишиной, вдохновением и уникальными кадрами.

Здесь нет привычной коммерции, киосков со сладкой ватой или аттракционов — пространство создано исключительно для медитации и созерцания, а вход в него абсолютно свободный.

Арт-парк Абрамовича: история создания

Парк задумывался не просто как частный сад, а как первая в Украине международная резиденция для скульпторов.

Его идея заключается в том, что авторы могут создавать или адаптировать свои произведения непосредственно под здешний рельеф: учитывать падение теней в солнечные дни и даже то, как объекты будут покрываться снегом зимой.

Кроме того, инфраструктура парка планировалась как площадка для профессионального нетворкинга — с павильонами, где кураторы с мировым именем и украинские художники могли бы создавать совместные проекты.

В целом арт-парк Абрамовича воплощает мировой тренд “land art” и “site-specific art” (искусства, существующего в неразрывной связи с конкретным местом), который в Украине на таком уровне реализован впервые.

Парк Абрамовича в Новой Богдановке: как добраться

Парк расположен в селе Новая Богдановка, Великодымерская община, Броварской район, Киевская область, примерно в 32 км от столицы.

Удобнее всего добираться на автомобиле. Нужно ехать из Киева по Броварскому шоссе (трасса М-01 в направлении Чернигова). Дорога от станции метро Лесная займёт всего 30–40 минут.

Можно воспользоваться и пригородными маршрутками, которые курсируют от автостанции Дарница или станции метро Лесная в сторону Броваров и окружающих сёл. Нужно лишь выбирать маршруты, проходящие через Богдановку/Новую Богдановку.

Посетить парк можно бесплатно.

Он открыт круглосуточно, а при желании можно заказать индивидуальную экскурсию, чтобы больше узнать об истории создания скульптур, их авторах и идеях, заложенных в каждую композицию.

Источник фото: Abramovych.art.

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