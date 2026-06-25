Парк Киевская Русь: как добраться, что посмотреть и цены в 2026 году

Представь место, где время словно остановилось тысячу лет назад, где вместо асфальта — деревянные мостовые, а вместо шума автомобилей — топот лошадей и звон казацкого оружия.
Речь идет о знаменитом Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь — уникальном историко-культурном и туристическом центре, который максимально точно воссоздает архитектуру киевского Детинца V–XIII веков.
Как добраться до парка Киевская Русь, что в нем посмотреть и какова цена билета — мы собрали для тебя актуальную информацию.
Парк Киевская Русь: история создания
Парк Киевская Русь создали в селе Копачев Обуховского района Киевской области, примерно в 45 километрах от столицы.
Идея комплекса возникла в начале 2000-х годов. Основатели решили воссоздать детинец Киева времен князя Владимира Великого и Ярослава Мудрого.
Архитекторы, археологи и историки работали над проектом, опираясь на летописи, археологические находки и научные исследования.
На территории более 20 гектаров воссоздана древняя киевская эпоха: оборонительные стены, въездные ворота, усадьбы киевлян, княжеские палаты и даже уникальная деревянная Васильевская церковь X века.
Что посмотреть в парке Киевская Русь
Главная особенность парка — его атмосфера. Сюда приезжают, чтобы посмотреть театрализованные представления, конно-трюковые шоу, исторические реконструкции и тематические фестивали.
Посетители могут пострелять из лука, попробовать себя в гончарном или кузнечном ремесле, покататься верхом на лошадях или принять участие в средневековых развлечениях.
Визитной карточкой парка являются костюмированные выступления, конно-трюковые шоу, рыцарские турниры и фестивали, которые словно возвращают назад во времени.
Экскурсии в парке Киевская Русь и цена билетов
Если хочешь еще глубже погрузиться в историю, воспользуйся организованными экскурсиями. Стандартная обзорная экскурсия длится от 45 до 60 минут.
В это время гиды рассказывают о жизни жителей Киевской Руси, военном деле, ремеслах и княжеской власти. Групповые экскурсии лучше заказывать заранее.
В 2026 году парк работает преимущественно с 10:00 до 18:00, хотя график может меняться.
Стоимость стандартного билета для взрослых составляет около 200 грн, для детей — 150 грн.
Перед поездкой администрация рекомендует уточнять актуальные цены и режим работы на официальных ресурсах.
Как доехать до парка Киевская Русь
Самый удобный способ добраться — на собственном автомобиле, в направлении Обухова через Новые Безрадичи до села Копачев.
Адрес комплекса: село Копачев, Обуховский район, Киевская область.
Также в дни проведения крупных фестивалей обычно курсируют прямые маршрутные такси от станции метро Выдубичи (Киев). Их актуальное расписание стоит уточнять у перевозчиков или в администрации парка.
В обычные дни до парка Киевская Русь общественным транспортом можно добраться через Обухов. Сначала от автостанции Выдубичи в Киеве нужно сесть на маршрутку №311, следующую до Обухова, и выйти на остановке Песчаная.
Далее следует пересесть на пригородный автобус по маршруту Обухов – Копачев или Обухов – Степок, который доставит непосредственно в село Копачев, где расположен исторический парк.
Автобусы из Обухова обычно отправляются в 6:10, 10:15, 13:30, 15:50 и 18:50. Однако перед поездкой стоит уточнять актуальное расписание, поскольку оно может меняться.
Дополнительную информацию о движении пригородных автобусов можно получить у перевозчика Обуховтранс.
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