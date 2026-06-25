Парк Киевская Русь: как добраться, что посмотреть и цены в 2026 году

Представь место, где время словно остановилось тысячу лет назад, где вместо асфальта — деревянные мостовые, а вместо шума автомобилей — топот лошадей и звон казацкого оружия.

Речь идет о знаменитом Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь — уникальном историко-культурном и туристическом центре, который максимально точно воссоздает архитектуру киевского Детинца V–XIII веков.

Как добраться до парка Киевская Русь, что в нем посмотреть и какова цена билета — мы собрали для тебя актуальную информацию.

Парк Киевская Русь: история создания

Парк Киевская Русь создали в селе Копачев Обуховского района Киевской области, примерно в 45 километрах от столицы.

Идея комплекса возникла в начале 2000-х годов. Основатели решили воссоздать детинец Киева времен князя Владимира Великого и Ярослава Мудрого.

Архитекторы, археологи и историки работали над проектом, опираясь на летописи, археологические находки и научные исследования.

На территории более 20 гектаров воссоздана древняя киевская эпоха: оборонительные стены, въездные ворота, усадьбы киевлян, княжеские палаты и даже уникальная деревянная Васильевская церковь X века.

Что посмотреть в парке Киевская Русь

Главная особенность парка — его атмосфера. Сюда приезжают, чтобы посмотреть театрализованные представления, конно-трюковые шоу, исторические реконструкции и тематические фестивали.

Посетители могут пострелять из лука, попробовать себя в гончарном или кузнечном ремесле, покататься верхом на лошадях или принять участие в средневековых развлечениях.

Визитной карточкой парка являются костюмированные выступления, конно-трюковые шоу, рыцарские турниры и фестивали, которые словно возвращают назад во времени.

Экскурсии в парке Киевская Русь и цена билетов

Если хочешь еще глубже погрузиться в историю, воспользуйся организованными экскурсиями. Стандартная обзорная экскурсия длится от 45 до 60 минут.

В это время гиды рассказывают о жизни жителей Киевской Руси, военном деле, ремеслах и княжеской власти. Групповые экскурсии лучше заказывать заранее.

В 2026 году парк работает преимущественно с 10:00 до 18:00, хотя график может меняться.

Стоимость стандартного билета для взрослых составляет около 200 грн, для детей — 150 грн.

Перед поездкой администрация рекомендует уточнять актуальные цены и режим работы на официальных ресурсах.

Как доехать до парка Киевская Русь

Самый удобный способ добраться — на собственном автомобиле, в направлении Обухова через Новые Безрадичи до села Копачев.

Адрес комплекса: село Копачев, Обуховский район, Киевская область.

Также в дни проведения крупных фестивалей обычно курсируют прямые маршрутные такси от станции метро Выдубичи (Киев). Их актуальное расписание стоит уточнять у перевозчиков или в администрации парка.

В обычные дни до парка Киевская Русь общественным транспортом можно добраться через Обухов. Сначала от автостанции Выдубичи в Киеве нужно сесть на маршрутку №311, следующую до Обухова, и выйти на остановке Песчаная.

Далее следует пересесть на пригородный автобус по маршруту Обухов – Копачев или Обухов – Степок, который доставит непосредственно в село Копачев, где расположен исторический парк.

Автобусы из Обухова обычно отправляются в 6:10, 10:15, 13:30, 15:50 и 18:50. Однако перед поездкой стоит уточнять актуальное расписание, поскольку оно может меняться.

Дополнительную информацию о движении пригородных автобусов можно получить у перевозчика Обуховтранс.

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