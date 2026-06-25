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Парк Киевская Русь: как добраться, что посмотреть и цены в 2026 году

Ольга Петухова, редактор сайта 25 июня 2026, 15:00 3 мин.
парк киевская русь
Фото Instagram

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