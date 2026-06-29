Парк Абрамовича в Богданівці: як знайти унікальний парк скульптур і що там цікавого

Парк скульптур Абрамовича — це неповторний і абсолютно новий для України артпростір просто неба, розташований на Київщині.

Якщо ти шукаєш щось для творчого натхнення і медитації, це місце точно варте уваги.

Парк скульптур Абрамовича: чому варто подивитися

Назва парку говорить сама за себе, але головна фішка в ідеї: тут немає стін, класичних музейних залів чи огорож. Це галерея сучасного мистецтва під відкритим небом площею близько 10 гектарів.

Засновником локації є відомий український мистецтвознавець та меценат Ігор Абрамович. Створюючи парк скульптур, він хотів вивести українську скульптуру з тісних майстерень на природу, показати її в тісному зв’язку з навколишнім простором.

На території парку зібрано понад 20 оригінальних робіт провідних сучасних українських митців різних поколінь.

Тут можна побачити твори братів Микити та Єгора Зігури, чиї філософські антропоморфні роботи відомі далеко за межами України. А також Олексія Золотарьова, Назара Білика, Дмитра Грека, відомого концептуаліста Антона Логова — його інсталяція Вулкан символізує волю та дух українців.

А епатажний проєкт Василя Цаголова База комах втілюють метафору “чужих серед своїх”.

В парк скульпткр Абрамовича приїздять за тишею, натхненням та унікальними кадрами.

Тут немає звичної комерції, кіосків із солодкою ватою чи атракціонів — простір створено виключно для медитації та споглядання, і вхід до нього є абсолютно вільним.

Арт парк Абрамовича: історія створення

Парк задумувався не просто як приватний сад, а як перша в Україні міжнародна резиденція для скульпторів.

Його ідея полягає в тому, що автори можуть створювати або адаптувати свої твори безпосередньо під тутешній рельєф: враховувати падіння тіней у сонячні дні та навіть те, як предмети покриватимуться снігом узимку.

Крім того, інфраструктура парку планувалася як майданчик для професійного нетворкінгу — з павільйонами, де куратори зі світовим ім’ям та українські художники могли б створювати спільні проєкти.

Загалом арт парк Абрамовича втілює світовий тренд “land art” та “site-specific art” (мистецтва, що існує в нерозривному зв’язку з конкретним місцем), який в Україні на такому рівні реалізовано вперше.

Парк Абрамовича у Новій Богданівці: як дістатися

Парк розташований у селі Нова Богданівка, Великодимерська громада, Броварський район, Київська область, це приблизно 32 км від столиці.

Найзручніше дістатися автомобілем. Потрібно їхати з Києва Броварським шосе (траса М-01 у напрямку Чернігова). Дорога від станції метро Лісова займе всього 30–40 хвилин.

Можна скористатись і приміськими маршрутками, що курсують від автостанції Дарниця або метро Лісова в бік Броварів та навколишніх сіл, потрібно лише обирати маршрути, що проїжджають через Богданівку/Нову Богданівку.

Відвідати парк можна безкоштовно.

Він відкритий цілодобово, а за бажанням можна замовити індивідуальну екскурсію, щоб більше дізнатися про історію створення скульптур, їхніх авторів та ідеї, закладені у кожну композицію.

Джерело фото: Аbramovych.art.

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