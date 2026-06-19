Ландшафтний парк Буки: що подивитися, як дістатися та скільки коштує вхід

Мальовнича долина річки Роставиця колись була звичайним сільським сміттєзвалищим. Важко повірити, але сьогодні на цьому самому місці, у селі Буки (Білоцерківський, колишній Сквирський район), розкинувся один із найгарніших і найдивовижніших куточків України — ландшафтний парк Буки.

Ландшафтний парк Буки: історія

Цей приватний парк заснував у 1996 році місцевий підприємець Іван Суслов. Він викупив захаращені 2,7 гектара землі, розчистив русло річки та власним коштом перетворив занедбану територію на розкішний садово-парковий комплекс.

Тут природний камінь і вода гармонійно поєднані з церквами і будинками. До речі, у парку повсюдно фігурує число “7” — господар вважає його щасливим. Воно закодоване в деталях архітектури та елементах декору.

Що подивитися в парку Буки

Парк умовно ділиться на дві зони: відкриту, безкоштовну та екскурсійну, пройти куди можна за символічну плату.

Храмовий комплекс

На пагорбі при вході стоїть собор Святого Євгенія та унікальна дзвіниця Святого Даниїла. Проєкт цієї сакральної архітектури свого часу отримав Державну премію України. Особливе місце — підземна мармурова хрестильня з білосніжними фігурами янголів.

Знаменитий київський фонтан

Посеред паркового озера встановлено той самий легендарний фонтан-рулетку, який до 2001 року прикрашав Майдан Незалежності в Києві. Під час реконструкції столиці його демонтували й хотіли утилізувати, але Суслов викупив його та відреставрував.

Казкова галявина та мінізоопарк

У платній частині парку для дітей є алеї зі скульптурами казкових героїв та невеликий зоопарк, де мешкають ведмеді, леви, олені та вовки.

Малі архітектурні форми

Доглянуті містки, штучні водоспади, альтанки та жартівливі скульптури (наприклад, три величезні жаби біля річки, які символізують достаток і закликають не давити одне одного).

Парк Буки: де знаходиться

Парк приймає гостей лише на вихідних, субота — неділя, з 9:00 до 17:00.

Доїхати до парку Буки можна по-різному.

Власним автомобілем, найкомфортніший варіант, приблизно 2 години від столиці: Найкраще їхати з Києва по одеській трасі (Е95) через Білу Церкву. У Білій Церкві повертай в напрямку Сквири, а звідти за вказівниками — на Буки. Біля самого парку є велика безкоштовна парковка.

Громадським транспортом (з пересадкою): Прямого рейсового автобуса до самих Буків немає, тому діємо так: з Південного автовокзалу — ст. м. Деміївська або автостанції біля метро Либідська сідаєш на маршрутку до Сквири або Білої Церкви. Звідти на місцевій автостанції пересідаєш на приміський автобус чи маршрутне таксі безпосередньо до села Буки.

Скільки коштує вхід в парк Буки

Вхід на основну територію — абсолютно безкоштовний. Ти можешабсолютно безкоштовно погуляти берегами річки Роставиці, роздивитися Храмовий комплекс (собор і дзвіницю) ззовні, побачити знаменитий фонтан-рулетку з Майдану Незалежності та сфотографуватися біля великих скульптур жаб чи пам’ятника Максиму Горькому.

А от вхід на Казкову галявину та до мінізоопарку лише екскурсійний.

Вартість вхідного квитка-екскурсії — близько 150 гривень з особи. Ціна може бути трохи різною залежно від того, купуєш ти квиток в касі парку чи йдеш з екскурсією.

Екскурсії збираються на місці біля мосту, що веде до приватної території. Гід формує групу, проводить її закритими алеями, розповідає історію, після чого дає час погуляти цією зоною та зробити фото.

До речі, краще взяти із собою готівку, оскільки в касах на території комплексу та в сувенірних лавках при розрахунках карткою можуть бути перебої зі зв’язком або інтернетом.

А ще поцікався парком Кіото у Києві з найдовшою алеєю сакур і японським садом каміння.

Джерело фото в тексті: Funtime.kiev.

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