Парк Кіото в Києві: де знайти найдовшу алею сакур та японський сад

Шукаєш місце в Києві, де можна втекти від мегаполісу й опинитися в атмосфері загадкового Сходу? Тоді тобі до парку Кіото — унікального куточка японської філософії та ландшафтного мистецтва, що затишно розташувався на лівому березі Дніпра, між станціями метро Чернігівська і Лісова.

Парк Кіото в Києві: історія

Парк Кіото з’явився у столиці у 1972 році як символ дружби та культурного побратимства між Києвом та прадавньою столицею Японії — Кіото.

Але сакури посадили значно пізніше. У березні 2011 року Японія пережила страшну катастрофу — великий землетрус Тохоку, руйнівне цунамі та аварію на атомній станції Фукусіма-1.

В Україні співчували японському народу і вирішили посадити алею сакур — на знак відродження.

З Японії прилетіла команда майстрів ландшафтного дизайну. Вони особисто вручну перевіряли склад та кислотність київського ґрунту, готували спеціальні дренажні суміші й висаджували кожне дерево за стародавніми японськими традиціями — враховуючи навіть те, як на крони падатиме сонячне світло в різні пори доби.

Що подивитися в парку Кіото

На відміну від звичайних європейських скверів, цей парк створювався за суворими канонами дзен-буддизму спільно з японськими майстрами.

Тут немає випадкових ліній чи хаотично кинутих валунів — кожен елемент має глибокий підтекст і символізує гармонію людини з природою.

Головний ексклюзив парку, завдяки якому він потрапив до Книги рекордів України, — це найдовша у світі алея сакур.

Тільки уяви: вздовж доріжки майже на один кілометр (988 метрів) висаджено понад 360 дерев японської вишні! Навесні, під час цвітіння, алея перетворюється на суцільну рожеву хмару.

Проте парку є чим здивувати туриста й в інші сезони. Тут є безліч східних цікавинок з глибоким змістом.

Кам’яна пагода (ступа): її Києву офіційно подарувала мерія Кіото. Вона уособлює космічну вертикаль, вважається потужним оберегом міста, що акумулює позитивну енергію та відганяє природні лиха.

Секретний сад каменів: камені навколо водойми розташовані так, щоб спонукати до медитації: тут є камінь-хранитель, камінь моління, камінь метаморфоз і камінь абсурду.

Екзотична флора: окрім сакур, тут ростуть японські клени з вогняно-багряним листям, багатовікові сосни та унікальні азійські чагарники, які міняють колір залежно від пори року.

Парк Кіото Київ: адреса та як доїхати

Парк витягнувся довгою смугою вздовж вулиці Кіото, паралельно Броварському проспекту у Деснянському районі. Дістатися сюди — простіше не вигадаєш, він розташований прямо біля станцій метро.

Тобі потрібна Червона лінія метрополітену. Виходити можна на станції Лісова (потрапиш одразу на початок алеї сакур) або на станції Чернігівська (ближче до озера та пагоди).

Парк розташований саме між цими двома станціями. Також сюди зручно їхати з лівого берега трамваями № 8, 22, 28 або 35.

Парк Кіото — платний чи ні

Вхід у парк абсолютно безкоштовний, у простору для прогулянок немає воріт і парканів, тож можна обирати для відвідин будь-який час.

Візьми із собою каву, вимкни сповіщення на телефоні та дозволь собі побути у спокої японського саду посеред галасливого Києва!

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Джерело фото в тексті: Тhekyivreview.

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