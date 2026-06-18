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Парк Кіото в Києві: де знайти найдовшу алею сакур та японський сад

Ольга Петухова, редакторка сайту 18 Червня 2026, 18:00 3 хв.
парк кіото київ

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