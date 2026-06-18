Парк Киото в Киеве: история и как доехать до локации

Ищешь место в Киеве, где можно сбежать от мегаполиса и оказаться в атмосфере загадочного Востока? Тогда тебе в парк Киото — уникальный уголок японской философии и ландшафтного искусства, уютно расположившийся на левом берегу Днепра, между станциями метро Черниговская и Лесная.

Парк Киото в Киеве: история

Парк Киото появился в столице в 1972 году как символ дружбы и культурного побратимства между Киевом и древней столицей Японии — Киото.

Но сакуры посадили значительно позже. В марте 2011 года Япония пережила страшную катастрофу — великое землетрясение Тохоку, разрушительное цунами и аварию на атомной станции Фукусима-1.

В Украине сочувствовали японскому народу и решили посадить аллею сакур — как символ возрождения.

Из Японии прилетела команда мастеров ландшафтного дизайна. Они лично вручную проверяли состав и кислотность киевской почвы, готовили специальные дренажные смеси и высаживали каждое дерево по древним японским традициям — учитывая даже то, как на кроны будет падать солнечный свет в разное время суток.

Что посмотреть в парке Киото

В отличие от обычных европейских скверов, этот парк создавался по строгим канонам дзен-буддизма совместно с японскими мастерами.

Здесь нет случайных линий или хаотично разбросанных валунов — каждый элемент имеет глубокий подтекст и символизирует гармонию человека с природой.

Главный эксклюзив парка, благодаря которому он попал в Книгу рекордов Украины, — это самая длинная в мире аллея сакур.

Только представь: вдоль дорожки почти на один километр (988 метров) высажено более 360 деревьев японской вишни! Весной, во время цветения, аллея превращается в сплошное розовое облако.

Однако парку есть чем удивить туриста и в другие сезоны. Здесь множество восточных достопримечательностей с глубоким смыслом.

Каменная пагода (ступа): её Киеву официально подарила мэрия Киото. Она олицетворяет космическую вертикаль, считается мощным оберегом города, который аккумулирует положительную энергию и отгоняет природные бедствия.

её Киеву официально подарила мэрия Киото. Она олицетворяет космическую вертикаль, считается мощным оберегом города, который аккумулирует положительную энергию и отгоняет природные бедствия. Секретный сад камней: камни вокруг водоёма расположены так, чтобы побуждать к медитации: здесь есть камень-хранитель, камень молитвы, камень метаморфоз и камень абсурда.

камни вокруг водоёма расположены так, чтобы побуждать к медитации: здесь есть камень-хранитель, камень молитвы, камень метаморфоз и камень абсурда. Экзотическая флора: кроме сакур, здесь растут японские клёны с огненно-багряной листвой, многовековые сосны и уникальные азиатские кустарники, которые меняют цвет в зависимости от времени года.

Парк Киото, Киев: адрес и как добраться

Парк протянулся длинной полосой вдоль улицы Киото, параллельно Броварскому проспекту в Деснянском районе. Добраться сюда проще не придумаешь — он расположен прямо возле станций метро.

Тебе нужна Красная линия метрополитена. Выходить можно на станции Лесная (попадёшь сразу к началу аллеи сакур) или на станции Черниговская (ближе к озеру и пагоде).

Парк расположен именно между этими двумя станциями. Также сюда удобно ехать с левого берега трамваями № 8, 22, 28 или 35.

Парк Киото — платный или нет

Вход в парк абсолютно бесплатный, у пространства для прогулок нет ворот и заборов, поэтому можно выбирать для посещения любое время.

Возьми с собой кофе, выключи уведомления на телефоне и позволь себе побыть в спокойствии японского сада посреди шумного Киева!

Читайте также о парке Феофания: история развития садово-парковой зоны и как туда добраться.

Источник фото в тексте: Тhekyivreview.

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