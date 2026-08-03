Удары по АЗК: в Нафтогазе назвали количество разрушенных за семь месяцев заправок

Российские военные за семь месяцев 2026 года разрушили уже 37 автозаправочных комплексов (АЗК) Группы Нафтогаз. Некоторые из них снова заработали после ремонта, часть больше не работает из-за критических разрушений.

Об этом сообщила пресс-служба Группы Нафтогаз.

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С начала этого года под атакой оказались 32 автозаправки UKRNAFTA и 5 комплексов Укргазвидобування. Россияне повторно били по отдельным объектам после ремонтов и возобновления работы.

Как отметил исполняющий обязанности главы правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Федоренко, работа экстренных служб, коммунального транспорта, медиков и спасателей в прифронтовых регионах напрямую зависит от наличия горючего. Поэтому россияне стремятся оставить громады без критически необходимых ресурсов.

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В целом с начала российской агрессии в 2014 году сеть UKRNAFTA потеряла 123 автозаправки. Из них 67 остаются на временно оккупированных россиянами территориях Украины, другие 56 — разрушены или не работают из-за близости к фронту.

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Фото: Нафтогаз

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