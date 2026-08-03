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Удари по АЗК: у Нафтогазі назвали кількість зруйнованих за сім місяців заправок

Марина Слизовська 03 Серпня 2026, 10:30 1 хв.
Удари по АЗК у 2026

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