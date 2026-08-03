Удари по АЗК: у Нафтогазі назвали кількість зруйнованих за сім місяців заправок

Російські військові за сім місяців 2026 року зруйнували вже 37 автозаправних комплексів (АЗК) Групи Нафтогаз. Деякі з них знову запрацювали після ремонту, частина більше не працює через критичні руйнування.

Про це повідомила пресслужба Групи Нафтогаз.

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Від початку цього року під атакою опинилися 32 автозаправки UKRNAFTA та 5 комплексів Укргазвидобування. Росіяни повторно били по окремих об’єктах після ремонтів та відновлення роботи.

Як зазначив виконувач обов’язків голови правління НАК Нафтогаз України Сергій Федоренко, робота екстрених служб, комунального транспорту, медиків та рятувальників у прифронтових регіонах напряму залежить від наявності пального. Тому росіяни прагнуть залишити громади без критично необхідних ресурсів.

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Загалом від початку російської агресії у 2014 році мережа UKRNAFTA втратила 123 автозаправки. Із них — 67 залишаються на тимчасово окупованих росіянами територіях України, інші 56 — зруйновані або не працюють через близькість до фронту.

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Фото: Нафтогаз

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