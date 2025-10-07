Мінімальна заробітна плата 2026 року в Україні: чи велике буде підвищення

У 2026 році мінімальна заробітна плата в Україні може зрости відносно тієї, яка встановлена зараз. Читай у матеріалі, якою буде мінімальна зарплата 2026 року та чи сильно вона підвищиться.

Мінімальна заробітна плата 2026: очікувана сума

Зростання мінімалки у 2026 році відбудеться до 8647 гривень на місяць. Це на 647 грн більше, ніж у 2025 році, коли вона становила 8000. Погодинна ставка складе 52 гривні. Зростання планується з 1 січня 2026 року, як передбачено проєктом Закону про Державний бюджет на 2026 рік № 14000, поданим до Верховної Ради 15 вересня 2025 року.

Раніше в Бюджетній декларації на 2026-2028 роки пропонували 8688 гривень, але Міністерство фінансів обмежило суму через бюджетні можливості. Профспілки вимагали 12 195, але цю пропозицію відхилили. Остаточний розмір затвердять після прийняття бюджету до 1 грудня 2025 року.

Підвищення вплине на розрахунки: мінімальний єдиний соціальний внесок (ЄСВ) складе 1902,34 гривні, а саме 22% від мінімалки. Після вирахування податку на доходи фізосіб (18%) та військового збору (5%) чиста мінімальна заробітна плата становитиме близько 6658 гривень. Максимальна база для ЄСВ — 172 940 грн, а саме 20 мінімалок.

Мінімальна заробітна плата 2026: що ще зросте

Штрафи за порушення трудового законодавства також зростуть: за неоформленого працівника передбачений штраф у розмірі 86 470 гривень, за недотримання мінімалки — 17 294 гривні.

Для ФОПів межі доходів:

група 1 — 1,44 млн;

група 2 — 7,21 млн;

група 3 — 10,09 млн.

Єдиний податок: група 1 — 333 гривні, група 2 — 1729 грн.

Проект бюджету ще не прийнятий, тож цифри можуть змінитися через війну та економічні виклики. Підвищення вплине на соціальні виплати, лікарняні та декретні. Також варто пам’ятати, що реальне зростання зарплат залежить від стабільності економіки.

