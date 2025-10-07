Минимальная заработная плата 2026 года в Украине: большое ли будет повышение

В 2026 году минимальная заработная плата в Украине может вырасти по отношению к той, которая установлена ​​сейчас. Читай в материале, какой будет минимальная зарплата 2026 года, и сильно ли она повысится.

Минимальная зарплата 2026: ожидаемая сумма

Рост минималки в 2026 году произойдет до 8647 гривен в месяц. Это на 647 гривен больше, чем в 2025 году, когда она составляла 8000. Повременная ставка составит 52 гривны. Рост планируется с 1 января 2026, как предусмотрено проектом Закона о Государственном бюджете на 2026 год № 14000, поданным в Верховную Раду 15 сентября 2025 года.

Ранее в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предлагали 8688 гривен, но Министерство финансов ограничило сумму из-за бюджетных возможностей. Профсоюзы требовали 12195 гривен, но это предложение отклонили. Окончательный размер будет утвержден после принятия бюджета до 1 декабря 2025 года.

Повышение окажет влияние на расчеты: минимальный единый социальный взнос (ЕСВ) составит 1902,34 гривны, а именно 22% от минималки. После вычета налога на доходы физлиц (18%) и военного сбора (5%) чистая зарплата составит около 6658 гривен. Максимальная база для ЕСВ — 172 940 гривен, а именно 20 минималок.

Минимальная заработная плата 2026: что еще возрастет

Штрафы за нарушение трудового законодательства также возрастут: за неоформленного работника предусмотрен штраф в размере 86 470 гривен, за несоблюдение минималки — 17 294 гривны.

Для ФЛП пределы доходов:

группа 1 — 1,44 млн гривен;

группа 2 — 7,21 млн;

группа 3 — 10,09 млн.

Единый налог: группа 1 — 333 гривны, группа 2 — 1729 гривен.

Проект бюджета еще не принят, поэтому цифры могут измениться из-за войны и экономических вызовов. Повышение повлияет на социальные выплаты, больничные и декретные. Также следует помнить, что реальный рост зарплат зависит от стабильности экономики.

