Для тебя Твоя работа

Минимальная заработная плата 2026 года в Украине: большое ли будет повышение

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 07 октября 2025, 17:25 2 мин.
минимальная зарплата 2026
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь