Индекс инфляции за март 2026: анализ увеличения цен

В марте 2026 года потребительские цены в Украине продолжили расти: инфляция за месяц составила 1,7% по сравнению с февралем, а в годовом выражении — 7,9% к марту 2025 года.

Базовая инфляция оказалась немного ниже — 1,5% за месяц и 7,1% в годовом измерении. Это говорит о том, что основные колебания цен объясняются не только сезонными изменениями, но и общей динамикой спроса и затрат.

Подробно об индексе инфляции за март 2026 на основе данных Государственной службы статистики — в материале.

Наиболее заметно в марте подорожали продукты питания и безалкогольные напитки — в среднем на 1,3%.

В топе роста цен — яйца, которые прибавили сразу 7,7%.

Также дорожали продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, фрукты, хлеб, рыба, говядина, овощи, безалкогольные напитки и сало (примерно на 0,8–4,8%).

В то же время часть товаров подешевела: сахар, макаронные изделия, рис, свинина, мясо птицы и масло снизились в цене на 0,1–1,0%.

Алкоголь и табак прибавили 1,1%, что объясняется прежде всего подорожанием табачных изделий на 1,3%.

Одежда и обувь выросли в цене заметно— +12%, при этом одежда и обувь почти синхронно (11,8–12%). Это один из самых заметных сезонных и рыночных скачков месяца.

Транспорт также существенно повлиял на инфляцию: общий рост цен составил 6,4%, главным образом из-за подорожания топлива и смазочных материалов (+13,2%).

Дорожали и пассажирские перевозки — железнодорожные на 8,2%, автомобильные на 6,0%.

В сфере связи цены выросли на 2,5%, в основном из-за мобильной связи (+3,8%).

Жилищно-коммунальные услуги в целом оставались почти стабильными, без резких изменений.

Общая картина инфляции в марте 2026 — это результат сезонного подорожания продуктов, существенного роста цен на энергоносители и транспортные расходы, а также частичного снижения цен на базовые продукты питания.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!