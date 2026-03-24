Сколько будет стоить пасхальная корзина в 2026 году: эксперты назвали цены на кулич, мясо и овощи

Приближение весенних праздников заставляет украинцев заранее планировать свой бюджет. В этом году новости от экономистов не слишком утешительные: расходы на традиционные угощения существенно выросли. Ученые из Института аграрной экономики проанализировали рынок и выяснили, сколько будет стоить пасхальная корзина для среднестатистической семьи.

Пасхальная корзина 2026 : готовь кошельки к новым ценам

По подсчетам экспертов, в апреле традиционный набор продуктов на семью из четырех человек обойдется примерно в 1903,19 грн. Это на 14,4% больше, чем в прошлом году, когда аналогичная корзина стоила 1663,26 грн.

Основная причина того, сколько будет стоить пасхальная корзина в 2026 году, заключается в подорожании почти всех ингредиентов. Если разбирать великодній кошик 2026 як змінилася вартість продуктів (стоимость пасхальной корзины), то больше всего подскочило в цене молоко (+49,6%), мука (+38,6%) и яйца (+19,3%). Единственный продукт, который стал дешевле по сравнению с прошлым сезоном — это сахар, цена на который упала на 18%.

Домашняя паска остается символом праздника, но ее себестоимость теперь составляет около 266,89 грн за килограмм. Это на 14,6% дороже, чем в прошлом году. При этом в магазинах готовая выпечка обойдется еще дороже, так как туда закладываются расходы на декор и энергоносители.

Самыми дорогими позициями в списке остаются мясные изделия:

Домашняя колбаса (0,5 кг) — 287,5 грн (рост на рекордные 35,3%);

Буженина (0,5 кг) — 353 грн (+16,5%);

Сало (0,5 кг) — до 123 грн (цена осталась почти на уровне 2025 года).

Среди молочки больше всего придется выложить за твердый сыр (почти 300 грн за полкило) и сливочное масло (около 292 грн за 500 г). Творог (мягкий сыр) тоже не отстает — его стоимость выросла на треть.

Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина в 2026 году с овощами и вином

Если ты не планируешь ограничиваться только базовым набором и хочешь добавить к столу овощи и бутылку кагора, общая сумма вырастет до 2347,94 грн. Это на 16,8% больше, чем в прошлом году.

Ситуация с овощами этой весной сложная: тепличные томаты и огурцы стоят в среднем от 175 до 280 грн за килограмм, что почти на 40% превышает прошлогодние показатели. Бутылка вина добавит к твоему чеку еще около 189 гривен.

Ученые ИАЭ подчеркивают: такой рост цен — прямое следствие войны. Подорожание энергоносителей, сокращение производства и логистические трудности заставляют производителей поднимать планку, что в конечном итоге отражается на кошельках украинских семей.

Теперь ты знаешь, во сколько в среднем обойдется пасхальная корзина, но читай: меню на Пасху — двадцать лучших рецептов для вкусного праздника.

