Скільки коштуватиме великодній кошик у 2026 році: експерти назвали ціни на паску, м’ясо та овочі

Наближення весняних свят змушує українців заздалегідь планувати свій бюджет. Цьогоріч новини від економістів не надто втішні: витрати на традиційні наїдки суттєво зросли. Науковці з Інституту аграрної економіки проаналізували ринок і з’ясували, скільки коштуватиме великодній кошик для середньостатистичної родини.

Великодній кошик 2026 : готуйте гаманці до нових цін

За підрахунками експертів, у квітні традиційний набір продуктів на сім’ю з чотирьох осіб обійдеться приблизно у 1903,19 грн. Це на 14,4% більше, ніж минулоріч, коли аналогічний кошик коштував 1663,26 грн.

Головна причина того, скільки коштуватиме великодній кошик у 2026 році, полягає у здорожчанні майже всіх інгредієнтів. Якщо розбирати вартість великоднього кошика, то найбільше підскочило в ціні молоко (+49,6%), борошно (+38,6%) та яйця (+19,3%). Єдиний продукт, який став дешевшим порівняно з минулим сезоном — це цукор, ціна на який впала на 18%.

Домашня паска залишається символом свята, але її собівартість тепер складає близько 266,89 грн за кілограм. Це на 14,6% дорожче, ніж торік. Проте в магазинах готова випічка обійдеться ще дорожче, адже туди закладаються витрати на декор та енергоносії.

Найдорожчими позиціями у списку залишаються м’ясні вироби:

Домашня ковбаса (0,5 кг) — 287,5 грн (зростання на рекордні 35,3%);

уженина (0,5 кг) — 353 грн (+16,5%);

Сало (0,5 кг) — до 123 грн (ціна залишилася майже на рівні 2025 року).

Серед молочки найбільше доведеться викласти за твердий сир (майже 300 грн за пів кіло) та вершкове масло (близько 292 грн за 500 г). М’який сир теж не відстає — його вартість зросла на третину.

У скільки українцям обійдеться великодній кошик у 2026 році з овочами та вином

Якщо ти не плануєш обмежуватися лише базовим набором і хочеш додати до столу овочі та пляшку кагору, загальна сума зросте до 2347,94 грн. Це на 16,8% більше, ніж торік.

Ситуація з овочами цієї весни складна: тепличні томати та огірки коштують у середньому від 175 до 280 грн за кілограм, що майже на 40% перевищує минулорічні показники. Пляшка вина додасть до твого чека ще близько 189 гривень.

Науковці ІАЕ наголошують: таке зростання цін — прямий наслідок війни. Подорожчання енергоносіїв, скорочення виробництва та логістичні труднощі змушують виробників підіймати планку, що зрештою відображається на гаманцях українських родин.

