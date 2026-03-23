Через скільки днів буде Великдень у 2026 році в Україні: розрахунки для католиків і православних

У 2026 році Великдень в Україні традиційно відзначатимуть двічі — католицький і православний Великдень розійдуться в часі на тиждень.

Це — результат астрономічних розрахунків, а також історії та релігійних традицій.

Католицький Великдень припадає на 5 квітня 2026 року, тоді як православний Великдень святкуватиметься 12 квітня.

Скільки днів до Великодня 2026

Якщо за відправну точку наших розрахунків брати сьогоднішній день, 23 березня 2026 року, то до католицького Великодня залишиться всього 13 днів, а до православного — 20 днів.

Подальші розрахунки просто вести, визначившись, що у березні 31 день. Сьогодні ми рахували так:

31 день в березні – 23 березня = 8 днів.

Тобто у березні до Великодня чекати ще 8 днів. Тепер додаємо дати квітня.

До католицького Великодня: 8+5=13 днів.

До православного Великодня: 8+12=20 днів.

Ця різниця виникає через різні календарі та спосіб обчислення свята: католики користуються григоріанським календарем, а православні — юліанським.

Великдень завжди визначається як перша неділя після повного місяця, що настає після весняного рівнодення.

Церковні астрономи ще у давнину намагалися синхронізувати свято з фазами Місяця, щоб Пасха символізувала оновлення природи.

Але католицький і православний Великдень рідко збігаються, адже користуються різними датами церковного весняного рівнодення.

До того ж, Великдень ніколи не співпадає з єврейським Песахом. А у 2026 році єврейський Песах розпочинається ввечері 1 квітня і триватиме до 9 квітня.

Католики не беруть до уваги співпадіння в часі святкування свого свята і єврейського Песах. Приміром, у 2026 році Песах припадає на дату за кілька днів до католицького Великодня (5 квітня) і частково перетинається з ним у часі.

