Через сколько дней будет Пасха в 2026 году в Украине: расчеты для католиков и православных

В 2026 году Пасху в Украине традиционно будут отмечать дважды — католическая и православная Пасха разойдутся во времени на неделю.

Это результат астрономических расчётов, а также истории и религиозных традиций.

Католическая Пасха приходится на 5 апреля 2026 года, тогда как православная Пасха будет отмечаться 12 апреля.

Так що через сколько дней Пасха — читай в материале.

Сколько дней до Пасхи 2026

Если за отправную точку наших расчётов брать сегодняшний день, 23 марта 2026 года, то до католической Пасхи остаётся всего 13 дней, а до православной — 20 дней.

Дальнейшие расчёты проще вести, определив, что в марте 31 день. Сегодня мы считали так:

31 день в марте − 23 марта = 8 дней.

То есть в марте до Пасхи ждать ещё 8 дней. Теперь добавляем дни апреля:

До католической Пасхи: 8 + 5 = 13 дней.

До православной Пасхи: 8 + 12 = 20 дней.

Эта разница возникает из‑за разных календарей и способов вычисления праздника: католики пользуются григорианским календарём, а православные — юлианским.

Пасха всегда определяется как первое воскресенье после полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия.

Церковные астрономы ещё в древности пытались синхронизировать праздник с фазами Луны, чтобы Пасха символизировала обновление природы.

Но католическая и православная Пасха редко совпадают, так как используют разные даты церковного весеннего равноденствия.

Кроме того, Пасха никогда не совпадает с еврейским Песахом. А в 2026 году еврейский Песах начинается вечером 1 апреля и продлится до 9 апреля.

Католики не берут во внимание совпадение по времени празднования своего праздника и еврейского Песаха. Например, в 2026 году Песах приходится на несколько дней до католической Пасхи (5 апреля) и частично пересекается с ней по времени.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!