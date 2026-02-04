Как рассчитать, когда празднуют Пасху: формула для самостоятельного подсчета

Пасха — один из самых древних и важнейших христианских праздников. Его отмечают в честь Воскресения Иисуса Христа.

Однако дата Пасхи каждый год разная и исчисляется по лунно-солнечному календарю. Как рассчитать, когда празднуют Пасху — читай в материале.

Пасха: история праздника

Христианская Пасха исторически праздновалась в воскресенье. Отмечали Пасху после еврейского Песаха — праздники в честь выхода евреев из египетского плена. В первое время христианства не было одной даты празднования Пасхи.

В 196 году в Риме приняли празднование Пасхи в воскресенье, в то время как на Востоке, в Эфесе, праздновали Пасху в первый день Песаха.

Из-за отказа христиан на Востоке унифицировать церковную практику, папа Римский Виктор I отлучил эфесян от церкви, однако позже отменил свое решение из-за большой оппозиции в Западной церкви.

На I Вселенском соборе в 325 году официально утвердили празднование Пасхи в первое воскресенье после 14 нисана (еврейского весеннего месяца), поскольку 14 нисана начинался в Песах. Таким образом и было установлено правило празднования Воскресения Христова в первое воскресенье после него.

Кроме этого в Правилах Святых Апостолов (ориентировочная дата формирования текста — конец 4 века) устанавливается, что Пасху следует праздновать после весеннего равноденствия и христианская Пасха не совпадает с Песахом.

Почему меняется дата Пасхи

Дата из года в год определяется соотношением солнечного и лунного календарей. В вычислении учитывают вращение Земли вокруг Солнца и вращение Луны вокруг Земли. Также дата должна приходиться на воскресенье.

Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

Весной полнолунием считается первый полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия, которое празднуется 21 марта. Это правила соблюдаются как православными, так и католиками.

Поскольку дату Пасхи рассчитывают по лунному календарю, она может приходиться на период с 4 апреля по 8 мая. Однако иногда ее могут и перенести на неделю вперед, если она придется на Песах.

Как вычисляют Пасху

Для вычисления Пасхи каждый год используют Метонов цикл. Суть цикла — найти точки перечня между солнечным и лунным календарями, потому что лунный год равен 355 суткам, а солнечный — 365,25.

Метон высчитал, что 19 солнечных лет равны 235 синодическим месяцам (синодический месяц — полный цикл вращения Луны вокруг Земли, он составляет 29,5 суток).

Именно поэтому цикл Метона применяют к исчислению Пасхи, а его даты повторяются по 19-летнему циклу. Песах при этом всегда приходится на полнолуние.

Как рассчитать, когда празднуют Пасху: формула

В результате расчетов по формуле ты получишь дату старого стиля. Для перевода в новый — добавь в нее число 13.

Можно отметить дату Пасхи символом x. Для определения даты Пасхи по формуле необходимо вычислить значение пяти переменных:

а — остаток от деления числа года на 19;

b — остаток от деления числа года на 4;

c — остаток от деления числа года на 7;

d — остаток арифметического выражения (19a + 15) : 30;

e — остаток от арифметического выражения (2b + 4c + 6d + 6) : 7.

Если d + e < 9, то Пасха приходится на март, а ее дату определяем по формуле: x = 22 + d + e. Если d + e > 9, то Пасха приходится на апрель, а для определения даты применяется формула: x = d + e — 9.

На когда приходится Пасха в последующих годах

2024 — 5 мая;

2025 — 20 апреля;

2026 — 12 апреля;

2027 — 2 мая;

2028 — 16 апреля;

2029 — 8 апреля;

2030 — 28 апреля.

О том, почему Пасха каждый год в разные даты, читай в нашем другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!