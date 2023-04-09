Виноваты звезды или обычный календарь? Почему Пасха празднуется каждый год в разные даты

Пасха — один из важнейших праздников для верующих. Кроме того, этот день приобретает особые значения в темные времена. Ведь он знаменует не только воскресение Иисуса Христа, но и победу света над смертью.

В своем глубинном смысле этот праздник должен напоминать о надежде на спасение, к которой мы так стремимся в нашей обыденности. Но еще многим важно понять, почему Пасха в разные даты.

Это касается как того факта, что каждый год день празднования меняется, так и различиями в календарях христиан восточного и западного обрядов. Поэтому ниже объясняем, когда праздновать Пасху и почему ее дата меняется.

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Когда праздновать Пасху в 2023 году

В 2023 году христиане восточного обряда, которые используют юлианский календарь, будут праздновать Пасху 16 апреля.

Верующие западного обряда, которые пользуются григорианским календарем, будут отмечать Пасху 9 апреля.

Почему Пасха празднуется каждый год в разные даты

Религиовед Дмитрий Горевой в материале издания Радио Свобода пишет, что прежде всего нужно учитывать историю праздника Пасхи. Ведь в первые века христианства не было общепринятой даты для того, чтобы отмечать этот праздник.

Тогда у разных общин и церквей были собственные традиции. Однако способ определения даты для праздника в основном похож. Она рассчитывается в зависимости от дня первого месяца после весеннего равноденствия.

Почему христиане восточного и западного обрядов празднуют Пасху в разные даты

Если система определения даты праздника похожа, то почему верующие выбирают разные дни для празднования? Здесь ответ достаточно похож и на объяснение, почему даты празднования Рождества тоже различаются.

Дело в том, что христиане западного и восточного обрядов в большинстве своем пользуются разными церковными календарями — юлианским и григорианским. Поэтому даты некоторых церковных праздников отличаются, в том числе и Пасхи.

Однако разделять праздник условно на католический и православный не стоит, поскольку некоторые католики могут использовать также юлианский календарь. А некоторые православные — пользуются григорианским.

Календарь не исключительно конфессиональный маркер, — отмечает Дмитрий Горевой.

Кроме того, в этот день есть множество традиций. Одна из них — это поход в церковь и освящение некоторых продуктов. Читай, что святить на Пасху.

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