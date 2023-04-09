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Виноваты звезды или обычный календарь? Почему Пасха празднуется каждый год в разные даты

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 апреля 2023, 07:00
чому Великдень у різні дати
Фото: Pexels

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