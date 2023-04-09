Винні зірки чи звичайний календар? Чому Великдень святкується щороку у різні дати

Великдень — одне з найважливіших свят для вірян. Крім того, цей день набуває особливих значень у темні часи. Адже він знаменує не лише воскресіння Ісуса Христа, але й перемогу світла над смертю.

У своєму глибинному значенні це свято має нагадувати про надію на спасіння, якої ми так прагнемо у нашій буденності. А ще багатьом важливо зрозуміти, чому Великдень у різні дати.

Це стосується як того факту, що кожного року день святкування змінюється, так і відмінностями у календарях християн східного та західного обрядів. Тому нижче пояснюємо, коли святкувати Великдень та чому його дата змінюється.

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Коли святкувати Великдень у 2023 році

У 2023 році християни східного обряду, які користуються юліанським календарем, будуть святкувати Великдень 16 квітня.

Віряни західного обряду, які послуговуються григоріанським календарем, відзначатимуть Великдень 9 квітня.

Чому Великдень святкується щороку у різні дати

Релігієзнавець Дмитро Горєвой у матеріалі Радіо Свобода пише, що насамперед потрібно зважати на історію свята Великодня. Адже у перші століття християнства не було загальноприйнятої дати для того, щоб відзначати це свято.

Тоді у різних громадах та церквах були власні традиції. Однак спосіб визначення дати для свята здебільшого подібний. Вона розраховується залежно від дня першого місяця після дня весняного рівнодення.

Чому християни східного та західного обрядів святкують Великдень у різні дати

Якщо система визначення дати свята схожа, то чому віряни обирають різні дні для святкування? Тут відповідь досить схожа й до пояснення, чому дати святкування Різдва теж різняться.

Річ у тім, що християни західного та східного обрядів здебільшого користуються різними церковними календарями — юліанським та григоріанським. Тому дати деяких церковних свят відрізняються, зокрема й Великодня.

Однак розділяти свято умовно на католицьке та православне не варто, оскільки деякі католики можуть послуговуватись теж юліанським календарем. А натомість деякі православні — користуються григоріанським.

Календар не є виключно конфесійним маркером, — наголошує Дмитро Горєвой.

Крім того, у цей день є величезна кількість традицій. Одна з них — це похід до церкви та освячення деяких продуктів. Читай, що святити на Великдень.

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