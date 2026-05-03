Беременная двойней: во Львове спасли косулю после тяжелого ДТП

В Доме спасенных животных сообщили о незаурядном случае спасения дикой природы, которое стало настоящим чудом для волонтеров.

Косулю, которую сбило авто на дороге вблизи Тернополя, привезли во львовский приют в тяжелом состоянии: животное было дезориентировано, не могло встать на ноги и находилось в состоянии сильного шока.

Три жизни вместо одной: волонтеры спасли беременную косулю после тяжелого ДТП

Косули — чрезвычайно уязвимые существа, для которых сочетание физической травмы, стресса и длительной транспортировки часто становится роковым даже при отсутствии смертельных повреждений.

Однако во время тщательного обследования и рентгенографии ветеринаров ждало открытие, удвоившее ответственность за жизнь пациентки: оказалось, что самка беременна двумя детенышами.

Читать по теме В Ровенской области водитель сбила известного оленя Бориса и скрылась с места ДТП Водитель привлечен к админответственности по трем статьям КУоАП.

Несмотря на серьезность инцидента, обследование не выявило переломов конечностей, что значительно повысило шансы на выздоровление. Основной диагностированной травмой стала черепно-мозговая, которая нуждалась в немедленной стабилизации и специфическом уходе.

Реабилитация прошла успешнее, чем ожидали волонтеры: животное быстро начало реагировать на внешние раздражители и самостоятельно есть.

Понимая, что длительное пребывание в неволе может повлечь за собой новый стресс для дикой косули, специалисты приняли решение о ее скорейшем возвращении в природную среду, как только ее состояние стало стабильным. Сегодня косуля уже находится на свободе.

Раньше мы писали, как оказать первую помощь животному – читай в материале пошаговую инструкцию.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!