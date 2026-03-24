В Ровенской области водитель сбила известного оленя Бориса и скрылась с места ДТП

В поселке Заречное на Ровенщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадал местный талисман и звезда социальных сетей — олень по прозвищу Борис. Вечером 23 марта, около 19:15, на улице Центральной автомобиль наехал на животное.

Звезда соцсетей олень Борис пострадал в ночной аварии: водитель объяснила побег испугом

По информации инженера по охране леса Руслана Христюка, который занимается оленем, машина двигалась на большой скорости с выключенными фарами. После столкновения водитель покинула место аварии, оставив на дороге обломки автомобиля и окровавленное животное.

В результате удара Борис получил значительные травмы. Опекун животного сообщил, что у оленя разбита голова и серьезно травмирована одна из задних ног, из-за чего он сильно хромает и едва стоит на ногах.

Полиция и егеря отмечают, что прямой угрозы жизни животного пока нет, однако Борис находится в стрессовом состоянии и нуждается в неотложной квалифицированной помощи ветеринаров, поиском которых сейчас активно занимаются неравнодушные местные жители.

Правоохранители оперативно отреагировали на вызов очевидца и разыскали виновницу аварии. Ею оказалась 28-летняя местная жительница, находившаяся за рулем автомобиля Mercedes. Поврежденную легковушку нашли по месту ее проживания.

Свои действия женщина объяснила тем, что испугалась последствий и потому убежала. Экспертиза показала, что водитель была трезвой. В настоящее время полиция составила на нее три административных материала: за ДТП, оставление места происшествия и управление автомобилем без страхового полиса.

Олень Борис – настоящая знаменитость Заречного. Уже около семи лет он свободно гуляет по улицам поселка, совсем не боится людей, берет еду из рук и часто гостит во дворах местных жителей. Этот инцидент вызвал сильную обеспокоенность среди общины, которая всячески пытается помочь своему любимцу выздороветь.

