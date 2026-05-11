В Ахтырке мужчина бросил гранату полицейским под ноги: пятеро раненых

В городе Ахтырка, что в Сумской области, около 17:30 10 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из местных заведений питания находится мужчина с гранатой, который открыто угрожает посетителям.

На место инцидента прибыли экипажи сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер и сотрудники управления полиции охраны. Полицейские обнаружили подозреваемого недалеко от заведения и сразу начали с ним переговоры, пытаясь убедить его сдать оружие и избежать жертв.

Однако при общении ситуация обострилась: мужчина привел боеприпас в действие и бросил его на землю, в результате чего произошел мощный взрыв.

Взрыв в Ахтырке 10 мая: известно о пяти раненых в результате взрыва гранаты

В результате инцидента травмы разной степени тяжести получили пять человек. Среди пострадавших — трое сотрудников полиции, участвовавших в переговорах, один находившийся поблизости гражданский мужчина, а также сам правонарушитель.

Все раненые были оперативно госпитализированы в медицинское учреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь. Правоохранители установили личность фигуранта: им оказался 41-летний местный житель, бывший военнослужащий.

На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, собирающая вещественные доказательства и устанавливающая происхождение боевой гранаты в гражданском секторе.

Следственное управление полиции Сумщины при процессуальном руководстве прокуратуры уже начало досудебное расследование. Против фигуранта возбуждены уголовные производства по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

Сам злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, в настоящее время он находится под стражей в больнице.

