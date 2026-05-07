Торговля отсрочками: в Киеве разоблачили схему фиктивного трудоустройства за более чем $8 тысяч

Служба безопасности Украины совместно с Офисом Генерального прокурора провела операцию по очистке собственных рядов, разоблачив коррупционную схему, организованную действующим сотрудником спецслужбы и его сообщником-предпринимателем.

Злоумышленники наладили прибыльный бизнес на мобилизации, предлагая мужчинам призывного возраста избежать службы через фиктивное трудоустройство. За 8,5 тысяч долларов США с человека дельцы обещали оформить “клиента” работником предприятия только документально.

От 8,5 тысячи долларов за бронь: прокуратура раскрыла детали коррупционной сети в СБУ

Организаторы схемы использовали юридические лазейки в системе бронирования, превращая государственный механизм в источник личного обогащения.

Разоблачить противоправную деятельность удалось благодаря бдительности одного из потенциальных заказчиков, обратившегося в правоохранительные органы. Последующий процесс переговоров и передача денег проходили под полным контролем оперативников внутренней безопасности СБУ.

Кульминацией сделки стало задержание работника СБУ непосредственно при получении очередного транша в размере 34 тысяч долларов США — суммы, эквивалентной стоимости услуг для четырех человек.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие устанавливает полный круг лиц, которые могли быть причастны к функционированию этого канала уклонения от мобилизации.

Фото: Руслан Кравченко.

