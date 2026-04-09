Вывез коня Пржевальского и других животных: “директору” Аскании-Новы дали 15 лет тюрьмы

В Украине вынесен первый с начала полномасштабного вторжения приговор за военное преступление против природно-заповедного фонда. При публичном обвинении прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Херсонской областной прокуратуры суд признал виновным так называемого директора биосферного заповедника Аскания-Нова.

Коллаборант приговорен к 15 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества. Также ему запрещено занимать какие-либо должности в органах власти в течение следующих 15 лет.

Следствие доказало, что после оккупации заповедника в 2022 году осужденный добровольно возглавил незаконно созданное врагом учреждение. Свою деятельность он направил не на сохранение уникальной экосистемы, а на ее фактическое разворовывание.

В сговоре с представителями российских заповедников он организовал депортацию редких и исчезающих видов животных, являющихся частью мирового генофонда. Среди незаконно вывезенных жителей заповедника оказались:

зебры Чапмана и американские бизоны;

олени Давида;

конь Пржевальского, который занесен в Красную книгу Украины и является символом дикой степи.

Часть животных была перемещена в частный крымский парк львов Тайган, а остальные — в заповедные зоны на территории РФ. Общая сумма ущерба, нанесенного природно-заповедному фонду Украины, оценивается в 85,2 млн грн.

Важность этого приговора состоит в юридической квалификации действий осужденного. Поскольку Аскания-Нова входит во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, ее территория и жители находятся под усиленной защитой международного гуманитарного права.

Суд подтвердил, что незаконный вывоз животных из заповедника международного значения не просто кража, а военное преступление. Это прямое нарушение норм Женевской и Гаагской конвенций, запрещающих хищение и уничтожение культурных и природных ценностей на оккупированных территориях.

В настоящее время Аскания-Нова остается одной из наиболее пострадавших природоохранных зон Украины. Несмотря на потерю ценных особей, украинское государство продолжает фиксировать каждый факт вмешательства в работу резервата для последующей репатриации животных и возмещения ущерба через международные суды.

