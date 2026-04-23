Смертельная ловушка за $3000: в Ужгороде агент РФ отравила военного

В Ужгороде правоохранители раскрыли циничное преступление, где ценой жизни украинского защитника стал гонорар от российских спецслужб. 26-летняя женщина, выполняя задание врага, не просто убила человека, а и пыталась ввести следствие в заблуждение, инсценировав естественную смерть от алкоголя.

Госизмена за кровавый гонорар

Офис Генпрокурора отмечает, что полиция уже предъявила подозрение 26-летней уроженке Запорожья по статье о государственной измене в условиях военного положения. Следствие установило, что женщина была на прямой связи с представителем спецслужб РФ.

В Закарпатской областной прокуратуре сообщили детали контракта с врагом.

— По данным следствия, женщина действовала по указаниям представителя спецслужб РФ, с которым установила контакт через месенджер. За 3000$ она согласилась добыть информацию из телефона военного. В дальнейшем подозреваемая познакомилась с определенным мужчиной и установила с ним доверительные отношения. Впоследствии, выполняя инструкции куратора, подлила мужчине в напиток неизвестный препарат. Спустя определенное время военнослужащий потерял сознание и умер, — говорится в сообщении.

Более того, предательница не просто покинула место преступления — она провела фотосессию для кураторов.

По версии следствия, после этого женщина сфотографировала тело и отправила отчет своим кураторам. Одновременно она вызвала скорую помощь, пытаясь инсценировать несчастный случай.

По ходатайству руководителя областной прокуратуры Мирослава Пацкана суд уже избрал фигурантке меру пресечения — содержание под стражей без права на залог.

Читать по теме Похищали людей прямо на улицах: СБУ со стрельбой задержала в Одессе работников ТЦК Злоумышленники похищали мужчин прямо посреди улицы, затаскивали в автобусы и требовали 30 тысяч долларов под угрозой отправки на штурм.

Как рушилась версия о естественной смерти

У Национальной полиции отметили, что тело бойца нашли 13 апреля в арендованной квартире. На первый взгляд ситуация выглядела как бытовая трагедия. Однако оперативники Ужгородского районного управления полиции начали копать глубже, отрабатывая последние связи умершего.

В полиции Закарпатья рассказали, как подозреваемая пыталась выйти сухой из воды:

— Отрабатывая последние контакты умершего, оперативникам удалось выяснить, что на момент смерти в квартире находилась 26-летняя уроженка Запорожья. По ее словам, накануне они вместе с военнослужащим отдыхали и, вероятно, он умер из-за чрезмерного употребления алкоголя. Эту версию опровергли результаты оперативных мероприятий, — отмечают в полиции.

Следователи установили, что гостья подсыпала препарат в напиток и хладнокровно ждала несколько часов, пока военный умрет. Только убедившись в его смерти и получив дальнейшие указания из России, она набрала 103, играя роль случайной свидетельницы.

Сейчас продолжаются экспертизы, которые должны точно установить состав ядовитого вещества. После получения результатов вскрытия правоохранители решат вопрос о дальнейшей правовой квалификации — кроме госизмены, женщине может грозить статья за умышленное убийство.

Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде. Тем не менее, масштаб собранных доказательств уже сейчас указывает на то, что это была спланированная ликвидация по заказу врага.

Главное фото: Офис Генпрокурора.

Ранее мы писали, что жительница Днепра подделала доверенность и получила более 400 тыс. грн за пропавшего без вести — читай в материале, какое наказание ей грозит.

