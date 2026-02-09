Подделала доверенность: жительница Днепра получила более 400 тыс. грн за пропавшего без вести

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 43-летней жительнице Днепра, которая прибегла к дерзкой махинации, чтобы завладеть средствами украинского защитника.

Получила деньги за “пропавшего без вести”: в Киеве женщине объявили подозрение

Речь идет о сумме в 9800 евро, назначенных военнослужащему по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

На момент присуждения выплат в декабре 2024 года воин уже имел официальный статус пропавшего без вести после выполнения боевого задания осенью того же года. Злоумышленница, зная об обстоятельствах исчезновения мужчины, решила воспользоваться этим обстоятельством для собственного обогащения.

Для реализации своего плана подозреваемая выдавала себя за лицо, находившееся с заявителем в фактических брачных отношениях (гражданскую жену). Она предоставила Министерству юстиции Украины поддельную доверенность, якобы оформленную от имени защитника, в которой было указано ее право на получение причитающихся мужу выплат.

На основании этих фиктивных документов на банковский счет женщины было перечислено более 438 тысяч гривен.В настоящее время действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Стражи порядка уже наложили арест на банковский счет, куда были перечислены средства. Женщине грозит суровое наказание — лишение свободы сроком до восьми лет.

Фото: Київська міська прокуратура.

