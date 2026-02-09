Сливал информацию ФСБ: в Киеве задержали банкира-агента РФ

В Киеве контрразведка и киберспециалисты Службы безопасности Украины провели успешную операцию по задержанию агента ФСБ, занимавшего должность в отделе информационной безопасности одного из ведущих коммерческих банков столицы.

СБУ задержала банкира-агента ФСБ — подробности

40-летний специалист, который по служебным обязанностям должен защищать данные клиентов, превратил базу данных финучреждения в ресурс для вражеской разведки. Фигурант попал в поле зрения российских спецслужб из-за своей активности в запрещенных социальных сетях, после чего был завербован для выполнения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Основной задачей банкира-агента был сбор персональных данных клиентов, являющихся военнослужащими Сил обороны или волонтерами, открывавшими счета для сбора средств на нужды ВСУ.

Эта информация имела критическое значение для окупантов, поскольку могла быть использована для подготовки адресных терактов, проведения психологических операций и попыток вербовки украинских защитников.

Кроме того, злоумышленник пытался установить и передать врагу точные координаты резервного дата-центра банка, где хранятся все цифровые активы и базы пользователей, что ставило под угрозу стабильность работы финансовой системы города в условиях войны.

До непосредственного сбора банковских секретов агент проходил проверку своих кураторов. В свободное от работы время он осуществлял доразведку местности в Киеве, фотографируя здания, которые, по его мнению, могли являться пунктами базирования украинских военных.

Во время задержания по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли четыре смартфона с поличным из ФСБ, сменные сим-карты для конспирации и три ноутбука, на которых он систематизировал информацию о потенциальных целях для агрессора.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, бывшему банковскому работнику грозит пожизненное заключение с полной конфискацией имущества.

