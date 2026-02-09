Зливав інформацію ФСБ: в Києві затримали банкіра-агента РФ

У Києві контррозвідка та кіберфахівці Служби безпеки України провели успішну операцію із затримання агента ФСБ, який обіймав посаду у відділі інформаційної безпеки одного з провідних комерційних банків столиці.

СБУ затримала банкіра-агента ФСБ — подробиці

40-річний фахівець, який за службовими обов’язками мав захищати дані клієнтів, натомість перетворив базу даних фінустанови на ресурс для ворожої розвідки. Фігурант потрапив у поле зору російських спецслужб через власну активність у заборонених соціальних мережах, після чого був завербований для виконання розвідувально-підривної діяльності проти України.

Основним завданням банкіра-агента був збір персональних даних клієнтів, які є військовослужбовцями Сил оборони або волонтерами, що відкривали рахунки для збору коштів на потреби ЗСУ.

Ця інформація мала критичне значення для окупантів, оскільки могла бути використана для підготовки адресних терактів, проведення психологічних операцій та спроб вербування українських захисників.

Крім того, зловмисник намагався встановити та передати ворогу точні координати резервного дата-центру банку, де зберігаються всі цифрові активи та бази даних користувачів, що ставило під загрозу стабільність роботи фінансової системи міста в умовах війни.

До безпосереднього збору банківських секретів агент проходив перевірку від своїх кураторів. У вільний від роботи час він здійснював дорозвідку місцевості в Києві, фотографуючи будівлі, які, на його думку, могли бути пунктами базування українських військових.

Під час затримання за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили чотири смартфони з доказами листування з ФСБ, змінні сім-карти для конспірації та три ноутбуки, на яких він систематизував інформацію про потенційні цілі для агресора.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

З огляду на тяжкість скоєного злочину, колишньому банківському працівнику загрожує довічне ув’язнення з повною конфіскацією майна.

