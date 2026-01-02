Російські полонені не хочуть, аби їх обмінювали — у чому причина

Від початку повномасштабного вторгнення кількість російських військовополонених в Україні перевищила 10 тисяч осіб, і ця цифра продовжує зростати.

Значна частина полонених просить не включати їх у списки на обмін, очікуючи на смертний вирок від власного командування у разі повернення — детальніше в нашому матеріалі.

Війська РФ не хочуть повертатися з полону — деталі

Однією з головних причин, чому Кремль не поспішає повертати своїх військових, є тотальна фальсифікація звітності на фронті.

За словами голови Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана, російським офіцерам середньої ланки значно вигідніше доповісти “наверх”, що підрозділ було повністю знищено в бою, ніж визнати факт масової здачі в полон.

Але росіянам краще здатися в український полон, ніж повернутися до своїх командирів, адже те, що вони роблять з тими, хто не хоче йти в штурм, є дуже страшним. Це і ями, і різні публічні знущання, показові розправи та страти,

— наголошує Сергій Кузан.

Це дозволяє командирам:

уникати відповідальності за втрату особового складу;

приховувати низький моральний дух підлеглих;

оперативно отримувати нових солдатів для продовження штурмів.

Фактично, для російської військової машини ці солдати вже мертві на папері, тому їхнє повернення лише створює зайві бюрократичні та ідеологічні проблеми.

