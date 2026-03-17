Забирають лише голови: у ГУР розповіли, як росіяни евакуюють тіла загиблих військових

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергове аудіоперехоплення розмови окупантів, яке розкриває нову ступінь моральної деградації у лавах російських військ.

Згідно з даними розвідки, російське командування на місцях запровадило жахливу практику: замість того щоб евакуйовувати тіла загиблих солдатів для подальшого поховання, підлеглим наказують відтинати голови та забирати документи.

ГУР оприлюднило перехоплення про методи ідентифікації загиблих у лавах військ РФ

Такий підхід використовується як спрощений метод ідентифікації, що дозволяє уникнути виснажливого транспортування загиблих із зони бойових дій.

У перехопленій розмові, оприлюдненій 17 березня 2026 року, фігурують командири з позивними Фак та Алладін, які, діючи за прямою вказівкою вищого керівництва, неодноразово віддавали накази про обезголовлення полеглих співслужбовців.

Основною причиною такого рішення загарбники називають суто прагматичні логістичні труднощі. За словами самих окупантів, виносити ціле тіло з поля бою надто важко, а якщо воно тривалий час лежить під вогнем і починає розкладатися, евакуація перетворюється на серйозну проблему.

Відтак, командири вважають за краще залишати рештки солдатів гнити на полі бою, обмежуючись лише головою та паперами для звітності.

