Забирают только головы: ГУР рассказало, как россияне эвакуируют тела погибших военных

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало очередной аудиоперехват разговора окупантов, которое раскрывает новую степень моральной деградации в рядах российских войск.

Согласно данным разведки, российское командование на местах ввело ужасную практику: вместо того, чтобы эвакуировать тела погибших солдат для дальнейшего захоронения, подчиненным приказывают отсекать головы и забирать документы.

ГУР обнародовал перехват о методах идентификации погибших в рядах войск РФ

Такой подход используется как упрощенный метод идентификации, позволяющий избежать изнурительной транспортировки погибших из зоны боевых действий.

В перехваченном разговоре, обнародованном 17 марта 2026 года, фигурируют командиры с позывными Фак и Алладин, которые, действуя по прямому указанию высшего руководства, неоднократно отдавали приказы об обезглавлении павших сослужащих.

Основной причиной такого решения захватчики называют чисто прагматические логистические трудности. По словам самих окупантов, выносить целое тело с поля боя слишком тяжело, а если оно долгое время лежит под огнем и начинает разлагаться, эвакуация превращается в серьезную проблему.

Следовательно, командиры предпочитают оставлять остатки солдат гнить на поле боя, ограничиваясь только председателем и бумагами для отчетности.

