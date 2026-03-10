Днепропетровщина почти свободна: ВСУ освободили более 400 кв. км области

Украинские защитники добились стратегического успеха на Александровском направлении, фактически завершив зачистку Днепропетровской области от оккупационных войск.

В ходе масштабной наступательной операции, развернувшейся на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, подразделения десантно-штурмовых и механизированных войск смогли перехватить инициативу и откинуть врага, пытавшегося создать в регионе так называемую буферную зону.

На Днепропетровщине оккупанты остаются только в трех небольших селах

Результаты операции выглядят впечатляюще: освобождены более 400 квадратных километров украинской земли. На подавляющей части деоккупированных территорий уже произведена тщательная зачистка тыловых зон от остатков вражеских групп.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко в комментарии РБК-Украина сообщает, что на пути к полному восстановлению контроля над областью осталось доработать только три небольших населенных пункта, а еще два окончательно очистить от присутствия противника.

Генерал Комаренко подчеркнул, что успех на Александровском направлении стал результатом тщательно спланированной наступательной операции, а не локальных контрдействий. Российское руководство планировало развивать наступление именно на Днепропетровщину, чтобы обеспечить стратегическую глубину, однако украинские силы изменили ход событий.

Это привело к тому, что оккупанты были вынуждены перебрасывать часть войск с Покровского направления, где интенсивность их атак несколько снизилась в пользу попыток сдержать украинский прорыв на Юге.

Несмотря на успех в Днепропетровской области, общая ситуация на фронте остается сложной, но полностью контролируемой. Основными точками напряжения во время текущей весенней кампании будут оставаться Покровское, Александровское и Запорожское направления.

Именно здесь оккупационные войска концентрируют максимальные усилия, пытаясь выполнить свои планы захвата: полную оккупацию Донбасса и расширение контроля над Запорожской областью.

Однако успешная операция в Днепропетровской области стала доказательством того, что украинские силы способны не только держать оборону, но и проводить результативные наступательные операции современного типа, выравнивая линию фронта и возвращая под контроль государства критически важные территории.

