Дніпропетровщина майже вільна: ЗСУ звільнили понад 400 кв. км області

Українські захисники досягли стратегічного успіху на Олександрівському напрямку, фактично завершивши зачистку Дніпропетровської області від окупаційних військ.

Під час масштабної наступальної операції, яка розгорнулася на стику Дніпропетровської та Запорізької областей, підрозділи десантно-штурмових та механізованих військ змогли перехопити ініціативу та відкинути ворога, який намагався створити в регіоні так звану буферну зону.

На Дніпропетровщині окупанти залишаються лише у трьох невеликих селах

Результати операції мають вражаючий вигляд: звільнено понад 400 квадратних кілометрів української землі. На переважній частині деокупованих територій уже проведена ретельна зачистка тилових зон від залишків ворожих груп.

Начальник Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майор Олександр Комаренко в коментарі РБК-Україна повідомляє, що на шляху до повного відновлення контролю над областю залишилося доопрацювати лише три невеликі населені пункти, а ще два — остаточно очистити від присутності противника.

Генерал Комаренко підкреслив, що успіх на Олександрівському напрямку став результатом ретельно спланованої наступальної операції, а не просто локальних контрдій. Російське керівництво планувало розвивати наступ саме на Дніпропетровщину, щоб забезпечити собі стратегічну глибину, проте українські сили змінили перебіг подій.

Це призвело до того, що окупанти були змушені перекидати частину військ із Покровського напрямку, де інтенсивність їхніх атак дещо знизилася на користь спроб стримати український прорив на Півдні.

Попри успіх на Дніпропетровщині, загальна ситуація на фронті залишається складною, але повністю контрольованою. Основними точками напруги під час поточної весняної кампанії будуть залишатися Покровський, Олександрівський та Запорізький напрямки.

Саме тут окупаційні війська концентрують максимальні зусилля, намагаючись виконати свої загарбницькі плани: повну окупацію Донбасу та розширення контролю над Запорізькою областю.

Проте успішна операція в Дніпропетровській області вже стала доказом того, що українські сили здатні не лише тримати оборону, а й проводити результативні наступальні операції сучасного типу, вирівнюючи лінію фронту та повертаючи під контроль держави критично важливі території.

