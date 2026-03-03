РФ не може розпочати березневий наступ: Зеленський про плани Кремля

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона отримала доступ до стратегічних документів РФ, які розкривають плани окупантів на період до 2027 року.

Згідно з цими даними, ворог планував масштабний весняний наступ, який мав розпочатися вже цього місяця. Проте, за словами глави держави, ці плани наразі залишаються лише на папері.

Президент України розкрив деталі перехоплених планів Кремля

Зеленський наголосив, що стратегічні цілі Росії залишаються незмінними та агресивними, проте вони абсолютно відірвані від ситуації на землі. Першочерговим завданням залишається захоплення всієї території Донецької та Луганської областей.

Крім того, ворог планував продовжувати наступ у Запорізькій області з метою виходу до Дніпра, а також, попри значні труднощі, російське командування не відмовляється від планів щодо Одеського регіону.

Головна проблема ворожого командування полягає в тому, що їхні наступальні графіки на 2026 рік базувалися на успіхах, які мали бути досягнуті ще у 2025-му. Оскільки цілі минулого року не були виконані, березневий наступ у тому вигляді, в якому він планувався, став фізично неможливим для виконання наявними силами ворога.

Президент України виділив кілька ключових факторів, які унеможливлюють реалізацію задумів противника:

Російські мапи не збігаються з реальністю — вороже командування має хибне уявлення про те, де їхні підрозділи та Сили оборони України.

Росіяни мають бажання атакувати, але сил для виконання завдань такого масштабу, як захоплення великих обласних центрів чи вихід на адміністративні кордони областей, наразі немає.

Провал завдань 2025 року автоматично зробив неактуальними плани на весну 2026-го, оскільки окупанти не змогли створити необхідні плацдарми.

Їхні мапи не збігаються з реальністю – де наші сили і де їх сили. Вони не можуть розпочати березневий наступ саме той, який вони хотіли, — підсумував Президент.

