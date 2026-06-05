Стиль життя

Всесвітній день охорони довкілля: як війна посилює екологічну кризу

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 05 Червня 2026, 09:35 9 хв.
день довкілля
Фото Unsplash

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