Всесвітній день охорони довкілля: як війна посилює екологічну кризу

Щороку 5 червня світова громадськість відзначає Всесвітній день охорони довкілля (World Environment Day). Його запровадила ООН у 1973 році. Головна мета свята — стимулювати активну діяльність світового співтовариства, спрямовану на збереження балансу в природі та навколишньому середовищі.

Цей день відіграє важливу роль у приверненні уваги суспільства та урядів до критичних екологічних проблем, як-от глобальне потепління, забруднення повітря та води, знищенням лісів і втрата біорізноманіття.

Сьогодні пропонуємо тобі поговорити про один з викликів, з якими стикається наша планета — глобальне потепління. Окрім господарської діяльності людини, його підсилюють й інші чинники.

Читай, як війна в Україні може нашкодити всьому світу та сприяти зміні клімату, а також як світові зірки займаються екодіяльністю та що може робити кожен(-на) з нас для покращення ситуації.

Що таке глобальне потепління

Як повідомляє космічне агентство NASA, глобальне потепління — це тривале нагрівання кліматичної системи Землі, яке спостерігається з доіндустріального періоду (між 1850 і 1900 роками) внаслідок діяльності людини.

У першу чергу йдеться про спалювання викопного палива, що підвищує рівень парникових газів в атмосфері Землі. Вони утримують тепло навколо нашої планети, ніби накриваючи її ковдрою.

За оцінками дослідників, з доіндустріального періоду діяльність людини підвищила глобальну середню температуру Землі приблизно на 1°C. Ця цифра зараз збільшується на 0,2°C кожне десятиліття.

Безсумнівно, саме вплив людини спричинив нагрівання атмосфери, океану й суші, що загрожує людству катастрофічними наслідками.

Зміна клімату завдає найбільшого удару вразливим спільнотам, які несуть найменшу відповідальність, — каже виконавчий директор Програми ООН з навколишнього середовища Інгер Андерсен.

Він наголошує, що потрібно активно діяти, щоб скоротити викиди парникових газів і допомогти найбільш уразливим верствам населення.

Чим небезпечне глобальне потепління

На жаль, наслідки спричиненого людиною глобального потепління можна спостерігати вже зараз. Вони є незворотними для людства і погіршуватимуться в наступні десятиліття.

Що ми маємо вже зараз:

аномальні погодні умови, зокрема цунамі, землетруси, лісові пожежі, руйнівні повені та виверження вулканів у багатьох частинах світу;

скорочення площі льодовиків;

зміну ареалу флори та фауни;

збій у природних циклах рослин та тварин (наприклад, у фазах росту та періодах розмноження);

прискорене підвищення рівня моря;

тривалі та інтенсивні жаркі хвилі тощо.

Учені прогнозують, що глобальний клімат продовжуватиме змінюватись протягом цього століття і далі. Утім, усе залежить від кількості злощасних парникових газів у нашій атмосфері.

Що на нас чекає у майбутньому:

середня температура на планеті зростатиме;

теплий сезон ставатиме довшим;

кількість опадів змінюватиметься — від постійних засух до нищівних повеней (це залежатиме від регіону планети);

кількість посух та жарких хвиль збільшуватиметься;

урагани стануть сильнішими та інтенсивнішими;

рівень моря продовжить підійматись;

Арктика, ймовірно, залишиться без льоду;

водні ресурси планети зменшуватимуться;

гідроелектроенергія стане тяжко доступною;

продукція сільського господарства зменшиться;

голод у вразливих регіонах Землі почастішає тощо.

Насправді це далеко не повний перелік того, з чим може стикнутись людство уже найближчим часом, якщо зараз не збільшити зусилля щодо подолання глобальної екологічної кризи.

Як війна в Україні сприяє глобальному потеплінню

До шкоди від господарської діяльності людини додаються ще й виклики війни. Так, за даними Мінекології, лише за півроку повномасштабного вторгнення в Україні було знищено три мільйони гектарів лісових насаджень.

Бойові дії та необхідність будувати фортифікаційні споруди призводять до руйнування лісів, а також інших природних екосистем. Зменшення кількості дерев своєю чергою веде до збільшення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Крім того, росіяни щодня руйнують десятки, якщо не сотні будівель та інфраструктурних об’єктів як безпосередньо поруч з лінією зіткнення, так і по всій Україні. Величезні об’єми пилу та парникових газів, що потрапляють в атмосферу, забруднюють повітря та можуть впливати на зміни клімату.

Війна в Україні значно збільшує викиди вуглекислого газу та інших шкідливих речовин, які сприяють глобальному потеплінню. Це провокують:

пожежі в лісах, населених пунктах, на полях;

спалення нафтових та газових сховищ, заводів, АЗС;

використання неефективних дизельних генераторів;

знищення військової техніки у великих кількостях;

використання військової техніки, зокрема танків та бойових літаків, які продукують шкідливі гази внаслідок своєї роботи тощо.

Британський Королівський інститут міжнародних відносин Chatham House підрахував, що лише протягом перших семи місяців повномасштабної війни бойові дії призвели до викиду близько 100 мільйонів тонн вуглецю в атмосферу.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив на кліматичному саміті ООН COP27, який пройшов у листопаді 2022 року в Єгипті, що Україна постійно збирає докази екологічних злочинів, щоб подати позов до суду на Росію.

Росія перетворила наші природні резерви на військову базу. Росія робить усе, щоб скоротити наші та ваші горизонти. Через війну нам доведеться зробити ще більше, щоб подолати кліматичну кризу, — сказав міністр.

Атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України також завдали шкоди системам відновлюваної енергетики країни: 90% вітроенергетики та 50% сонячної енергетики нашої держави було виведено з ладу з початку війни.

Не варто забувати й про те, що повоєнна відбудова України вимагатиме активного виробництва будівельних матеріалів та електроенергії. Стрілець також заявив, що все це призведе до ще більших викидів — до 49 мільйонів тонн вуглекислого газу.

Тому так важливо навіть під час війни не зупиняти екологічні проекти та рухатись назустріч зеленому майбутньому.

Що ж до світу, то ситуація поки що неоднозначна. За словами Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, через політизоване протистояння між Заходом і Росією кліматичні проблеми відсуваються на другий план.

Вторгнення РФ в Україну спричинило безпрецедентні стрибки глобальних цін на енергоносії. Це змусило багато країн турбуватись про доступність енергії та знову відкривати вугільні електростанції, інвестувати в розробку нафти та газу, відклавши свої заходи з декарбонізації.

Крім того, диверсії на двох трубопроводах Nord Stream у вересні 2022 року стали найбільшим за всю історію викидом метану (потужного зігрівального газу) точковим джерелом.

З іншого боку, журнал Time зазначає, що все-таки загальноєвропейська тенденція свідчить про падіння споживання енергії, виробленої завдяки викопному паливу.

Кількість встановлених сонячних потужностей зросла на приголомшливі 47% порівняно з 2021 роком. Продажі теплових помп, які є електричною альтернативою газовому опаленню, підскочили на 37%, а продажі електромобілів зросли на 31%.

Тож хоч у короткостроковій перспективі війна РФ вилилась в енергетичний дисбаланс та глобальну кризу, у довгостроковій перспективі таке потрясіння системи зможе наблизити нас до кліматичних цілей та унеможливити залежність світу від країн-тиранів, які покладаються на своє викопне паливо.

Зірки-екоактивісти

Леонардо Ді Капріо

Актор Леонардо Ді Капріо регулярно інвестує гроші у низку екологічних фондів та виступає проти зміни клімату. Його фонд Leonardo DiCaprio Foundation працює з 1998 року та підтримує десятки інноваційних проектів у сфері захисту навколишнього середовища по всьому світу.

До речі, у 2021 році вийшла американська комедія-сатира Не дивіться вгору з Леонардо Ді Капріо в головній ролі. Символічним у фільмі є те, що люди часто відмовляються вірити у правду та науку, за що потім наступає жорстока розплата.

Якщо ми збираємося боротися з кліматичною кризою, ми повинні зіткнутися з жорсткими науковими істинами та вжити заходів, — пише актор у своєму Instagram.

Біллі Айліш

Американська співачка Біллі Айліш — відверта веганка, яка виступає проти вживання продуктів тваринного походження і використання натурального хутра.

Адже тваринництво сприяє викидам парникових газів під час перероблення корму для тварин та розширення земель під пасовища. Але найбільше метану виділяється коровами, що обумовлено їхньою травною системою.

Цей газ поглинає сонячне світло та відбиває його на всі боки, зокрема до поверхні землі. Метан затримує приблизно у 30 разів більше тепла, ніж вуглекислий газ, що робить його небезпечним для нашої планети.

Тому потрібно вживати всіх заходів, щоби боротися з його надмірним виділенням. Біллі Айліш також реалізувала низку екологічних ініціатив щодо сталого розвитку у своєму турі Happier Than Ever у 2022 році.

Її мати — акторка Меггі Бейрд — заснувала організацію Support + Feed на початку пандемії коронавірусу, щоб надавати безкоштовне веганське харчування людям, які потребують допомоги.

Енн Хетеуей

Американська акторка і співачка Енн Хетеуей неодноразово публічно розповідала про свій шлях до життя без відходів. Вона також є прихильницею slow fashion і під час одного прес-туру Хетеуей навмисне одягала лише вінтажні образи.

Зірка з радістю носить секонд-хенд одяг у повсякденному житті та мотивує свої понад 23 млн підписників робити те саме й берегти природу.

Вілл Сміт

Уся родина Смітів використовує свої платформи, щоб зробити Землю кращою. Так, син Вілла Джейден заснував благодійну ініціативу I Love You, яка забезпечує нужденних веганською їжею.

Син та батько заснували компанію з екологічного пакування води JUST Water. Вілл також є ведучим нових випусків програми National Geographic Ласкаво просимо на Землю.

А його дружина Джада Пінкетт Сміт заснувала косметичну лінію особистої гігієни Hey Humans, продукти якої не проходять тестування на тваринах та не містять пластику.

Чим можеш допомогти ти

Глобальне потепління на 70% залежить від повсякденної діяльності людини. Тож не потрібно бути зіркою, аби допомогти планеті та зберегти її чудове розмаїття для наступних поколінь.

Ось маленькі кроки, які стануть величезним стрибком для всього людства:

Зменшуй споживання природних ресурсів, не купуй одноразові речі та переробляй уже використане.

Стань волонтером у своєму населеному пункті.

Розповідай дітям та знайомим про цінність природних ресурсів.

Бережи воду та вимикай її кожного разу, коли не користуєшся нею. Чим менше води ти витрачаєш, тим менше стічних вод у кінцевому підсумку потрапляють в океан.

Купуй з розумом. Ходи на шопінг з багаторазовою сумкою та уникай пластикових пакувань.

Використовуй енергоефективні лампочки. Вони зменшують викиди парникових газів. Звичайно, не забувай вимикати світло, коли виходиш з кімнати.

Візьми за звичку саджати навесні дерева. Адже вони виробляють кисень, очищують повітря та допомагають боротися зі зміною клімату.

Вибирай нетоксичні побутові хімікати для дому та офісу.

Більше їздь на велосипеді та громадському транспорті й менше — на приватному авто.

А ще дізнайся, як зміни клімату та діяльність людини впливають на живий світ планети, і які тварини назавжди зникли за останні 10 років.

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