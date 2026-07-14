Тіньовий флот Росії: скільки суден працюють в обхід санкцій

Росія використовує тіньовий танкерний флот для обходу санкцій і експорту нафти, який забезпечує їй мільярдні доходи. Ці кошти вона направляє в тому числі і на війну з Україною.

Скільки в Росії тіньових танкерів, за якими критеріями визначають їхню приналежність до тіньового флоту і чому практика їхнього використання процвітає — у матеріалі.

Скільки танкерів в тіньовому флоті Росії

До тіньового флоту Росії входить понад тисяча переважно старих суден, які часто приховують походження своїх вантажів і ходять під зручними прапорами.

Такі танкери загрожують екології та безпеці мореплавства, а також, за даними української розвідки, можуть використовуватися для розвідувальної та диверсійної діяльності.

Як розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі LIGA.net, точна кількість танкерів тіньового флоту Росії залежить від методики підрахунку.

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Бо до тіньового флоту відносять і ті танкери, що регулярно перевозять російську нафту в обхід санкцій, і ті судна, які здійснили лише кілька таких рейсів.

“Згідно з різними підходами, загальний діапазон становить орієнтовно від 800 до 1200 танкерів”, – зазначив Власюк.

Але в основі тіньового флоту значно менше суден.

За даними Офісу президента, протягом 2024–2026 років до його ядра входили близько чотирьох сотень танкерів, які здійснили три і більше рейсів із російських портів.

” Із них 81 судно залишаються поза санкційним режимом”, – повідомив Власюк.

Та попри санкції, суттєвого скорочення тіньового флоту поки не видно. Натомість Росія змінює тактику: дедалі більше таких суден переходять під російський прапор.

За словами Власюка, у 2026 році російську реєстрацію вже отримали 33 судна, а ще близько 80 наразі змінюють прапор.

Така перереєстрація не скасовує санкцій, але дозволяє Москві менше залежати від іноземних реєстрів, які можуть відкликати прапор судна, і посилює контроль Росії над тіньовим флотом.

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