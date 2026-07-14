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Тіньовий флот Росії: скільки суден працюють в обхід санкцій

Ольга Петухова, редакторка сайту 14 Липня 2026, 14:00 2 хв.
тіньовий флот росії скільки суден
Фото Pexels

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