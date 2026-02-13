Удар по нафтових прибутках РФ: Україна запровадила санкції проти 91 танкера

Україна продовжує системно перекривати лазівки, які Росія використовує для фінансування своєї військової агресії. У п’ятницю, 13 лютого 2026 року, президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. Під санкційний удар потрапила 91 морська одиниця так званого тіньового флоту окупантів.

Маршрути обходу: як РФ перевозила нафту

Спеціальні служби України разом із міжнародними моніторинговими групами зафіксували системні порушення в акваторіях Чорного, Червоного та Балтійського морів. Ці судна займалися транспортуванням сировини з ключових російських портів — Новоросійська, Усть-Луги та Приморська.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною тіньового флоту Росії — йдеться в указі.

Головна мета цих рейсів — постачання нафтопродуктів до третіх країн в обхід цінових обмежень та ембарго, встановлених державами G7 та Євросоюзом. Фактично кожен такий танкер був інструментом для наповнення військового бюджету Кремля.

Географія маскування: 20 прапорів для одного загарбника

Аналіз показав, що Росія намагається максимально приховати приналежність своїх суден. Із 91 підсанкційного корабля лише один офіційно ходив під російським прапором. Решта використовували зручні юрисдикції таких країн як:

Панама та Ліберія;

Багамські та Маршаллові Острови;

Камерун, Індонезія, Джибуті, Есватіні та інші.

Україна вже готує офіційні звернення до цих держав, щоб синхронізувати обмеження. Наразі 27 суден із чорного списку вже перебувають під санкціями США, Великої Британії та ЄС, проте щодо решти 64 одиниць робота з партнерами лише починається.

Пріоритет — повна зупинка воєнної машини

Накладення санкцій на танкери — це не лише економічний, а й безпековий крок. Радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив на важливості безкомпромісного підходу:

Танкери тіньового флоту є ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, тому їх ідентифікація та запровадження санкцій проти них мають відбуватися швидко й без винятків. Кожне таке судно повинне розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини.

Завдяки цим заходам Україна створює додатковий тиск на судновласників та страхові компанії, змушуючи їх відмовлятися від співпраці з агресором під загрозою вторинних санкцій.

А раніше США продовжили санкції проти РФ до 2026 року. Читай, чого стосуються обмеження.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!