Для тебе Новини

Рада ЄС знову продовжила санкції проти РФ: рішення ухвалено

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Грудня 2025, 12:59 2 хв.
ЄС зберіг санкції проти РФ
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь