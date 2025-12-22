Рада ЄС знову продовжила санкції проти РФ: рішення ухвалено

Сьогодні, 22 грудня, Брюссель надіслав чіткий сигнал Кремлю щодо непохитності своєї позиції. Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію масштабних економічних санкцій проти Російської Федерації ще на шість місяців. Тепер термін їхньої дії офіційно зафіксований до 31 липня 2026 року.

Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. Це рішення не стало несподіванкою, проте воно вкотре підкреслює стратегію Європи: жодних поступок, поки триває агресія.

Що саме підпадає під удар

Цей пакет обмежень є одним із найжорсткіших в історії Союзу. Він охоплює критичні сектори російської економіки, які є головними гаманцями війни. Зокрема, йдеться про:

енергетику та нафту: продовжує діяти заборона на морський імпорт сирої нафти та нафтопродуктів;

фінансову ізоляцію: провідні російські банки залишаються відрізаними від системи SWIFT, що робить міжнародні транзакції для агресора справжнім квестом;

технологічний стопор: під забороною залишаються товари подвійного призначення, високі технології та промислове обладнання;

ынформаційний фронт: ліцензії кремлівських медіарупорів, що поширюють дезінформацію в Європі, залишаються анульованими.

Читати на тему Америка переоцінює себе? Чи може зняття санкцій США докорінно змінити становище Росії Що кажуть експерти та чи дійсно скасування санкцій стане рятівним колом для Росії?

Варто нагадати, що цей санкційний шлях розпочався ще у 2014 році після анексії Криму. Проте справді задушливими обмеження стали після лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномаштабну війну. З того часу перелік заборон лише розширювався, охопивши навіть сектор розкоші та складні схеми протидії обходу санкцій через треті країни.

У Раді ЄС окремо наголосили: Брюссель не просто підтримує чинні заходи, а готовий у будь-який момент закрутити гайки ще сильніше.

Європейський Союз залишається готовим посилити тиск на Росію, зокрема шляхом введення додаткових санкцій, — підсумували у відомстві.

Нещодавно Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти РФ. Читай, що саме туди увійшло.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!