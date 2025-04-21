Америка переоцінює себе? Чи може зняття санкцій США докорінно змінити становище Росії

Стає дедалі очевидним, що російсько-американські відносини день у день покращуються, хоча про скасування санкцій з боку США нині не йдеться.

Але у надії й на такі наміри Кремль уже запитує російські фірми, які санкції було б краще скасувати першими, пише The Economist.

Чи можливо це у найближчій перспективі та як гіпотетичне скасування санкцій вплине на РФ — журналісти видання проаналізували сценарії.

Європа важливіша за США? Чи виграє Росія від скасування санкцій з боку Америки

Західних санкцій проти Росії більше, ніж цілих шести країн разом: Ірану, Сирії, КНДР, Білорусі, М’янми та Венесуели. Лише США наклали майже 6500 штрафів з лютого 2022 року. Європа наклала їх ще більше.

Наразі Кремль хоче скасувати ті, що націлені на російську енергетику, озброєння та фінанси, блокують доступ до технологій, західних ринків і платежів у доларах.

Росія хоче отримати доступ до американських технологій, валюти та платіжних мереж. Але без європейського ринку російська торгівля, доступ до платіжних систем та іноземні інвестиції залишатимуться дуже обмеженими.

Якщо проаналізувати ймовірний вплив скасування санкцій від США, то експерте прогнозують таке: припинення санкцій може відновити торгівлю товарами між двома країнами, яка скоротилася на 90% з 2021 по 2024 роки.

Однак навіть до вторгнення така торгівля коштувала відносно мізерних 35 мільярдів доларів. Для порівняння, передвоєнна торгівля Росії з ЄС була на рівні 305 мільярдів доларів.

Але Росія може сподіватися на більше від припинення американських санкцій щодо експорту енергоносіїв, які є головним джерелом грошей Кремля.

Існує також обмежений простір для продажу природного газу. Зняття санкцій щодо Arctic LNG 2, головного російського проекту зі зрідження газу, може покращити експорт, але, ймовірно, не раніше 2026 року, коли очікується надлишок газу в усьому світі.

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Visa, Mastercard та SWIFT: чи повернуться до Росії платіжні системи

Другою сферою, де Росія сподівається на прогрес, є міжнародні платежі. Виключення банків РФ із Mastercard, Visa та SWIFT спричинила труднощі в операціях за кордоном.

Ці обмеження завадили російським фірмам репатріювати тверду валюту з Китаю та Індії, головних покупців нафти, що призвело до послаблення рубля.

Ці санкції також блокують доступ Росії до активів на суму 274 мільярди євро, які належать її центральному банку та зберігаються на Заході.

Однак після інавгурації Трампа курс рубля піднявся на п’яту частину лише від певних заяв політика. Якщо скасувати фінансові обмеження, це ще більше зміцнить валюту та дасть відстрочку російським банкам, які наразі є основними кредиторами держави.

Від цих заходів отримають переваги й авіаційна та електротехнічна промисловість РФ, які нині потребують реконструкції.

У фірм з невеликими активами може виникнути спокуса повернутися. За інформацією The Economist, у деяких нафтопромислових компаній вже є певні плани. Але більшість, ймовірно, з обережністю інвестуватимуть в Росію, навіть якщо американські санкції зникнуть.

Адже обмеження можуть і повернутися, якщо Росія порушить свої обіцянки або коли в Білий дім прибуде новий президент. Багато інвесторів у РФ втратили свої активи після вторгнення. Крім цього, це може завдати шкоди репутації. Сказати своє слово можуть і окремі акціонери.

— Усе це заради доступу до економіки, меншої за економіку штату Техас. У будь-якому випадку потенційним інвесторам може бути важко знайти банк, який би захотів переказувати свої кошти в Росію та з неї, — пишуть у виданні.

Загальний вплив скасування санкцій на економіку РФ

Послаблення американських санкцій навряд чи змінить російську економіку. Європа може навіть спробувати саботувати цей порядок денний. Регулятори ЄС можуть пригрозити іноземним банкам кримінальною відповідальністю за будь-які перекази, пов’язані з Росією.

Європа може вирішити скасувати обмеження цін на нафту, замість цього заборонивши своїм транспортним компаніям і фінансистам брати участь у продажах Росії.

Політики континенту можуть заборонити танкерам, які перевозять російську нафту, причалювати до своїх портів.

Найрадикальніший сценарій полягає в тому, що покупці російської нафти з третіх країн можуть втратити доступ до фінансових послуг і спільного ринку з ЄС.

Це призведе до великих витрат і загрожує серйозним ударом, не в останню чергу з боку Трампа, який може вважати, що європейська твердолобість підриває його мирні ініціативи.

Але щоб Європа розглядала такі санкції, мирна угода, запропонована США, має бути дійсно жахливою, певні експерти.

Деякі посадові особи в ЄС зазначають, що можливість скасування санкцій Америкою — це “абсолютний ідіотизм”. Адже для РФ Європа завжди мала більше значення, ніж США.

— Говорячи мовою Трампа, це означає, що Європа має пристойні карти. Якщо її ігнорують і погрожують, вона може спокуситися використати їх, — зазначив співрозмовник в розмові з журналістами.

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