Совет ЕС снова продлил санкции против РФ: решение принято

Сегодня, 22 декабря, Брюссель направил четкий сигнал Кремлю о непоколебимости своей позиции. Совет Европейского Союза принял решение продлить действие масштабных экономических санкций против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Теперь срок их действия официально зафиксирован до 31 июля 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. Это решение не стало неожиданностью, однако оно в очередной раз подчеркивает стратегию Европы: никаких уступок, пока продолжается агрессия.

Что именно попадает под удар

Этот пакет ограничений является одним из самых жестких в истории Союза. Он охватывает критически важные секторы российской экономики, которые являются главными «кошельками» войны. В частности, речь идет о:

Энергетике и нефти : продолжает действовать запрет на морской импорт сырой нефти и нефтепродуктов.

продолжает действовать запрет на морской импорт сырой нефти и нефтепродуктов. Финансовой изоляции: ведущие российские банки остаются отключёнными от системы SWIFT , что превращает международные транзакции для агрессора в настоящий квест.

, что превращает международные транзакции для агрессора в настоящий квест. Технологическом стопоре: под запретом остаются товары двойного назначения, высокие технологии и промышленное оборудование.

Информационном фронте: лицензии кремлёвских медиарупоров, распространяющих дезинформацию в Европе, остаются аннулированными.

Читать по теме Америка переоценивает себя? Может ли снятие санкций США в корне изменить положение России Что говорят эксперты и действительно ли отмена санкций станет спасительным кругом для России?

Стоит напомнить, что этот санкционный путь начался еще в 2014 году после аннексии Крыма. Однако по-настоящему удушающими ограничения стали после февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну.

С тех пор перечень запретов лишь расширялся, охватив даже сектор роскоши и сложные схемы противодействия обходу санкций через третьи страны.

В Совете ЕС отдельно подчеркнули: Брюссель не просто поддерживает действующие меры, но готов в любой момент закрутить гайки еще сильнее.

— Европейский Союз остается готовым усилить давление на Россию, в том числе путём введения дополнительных санкций, — подытожили в ведомстве.

Недавно Великобритания ввела крупнейший пакет санкций против РФ. Читай, что именно в него вошло.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!