Як гарантовано купити квиток УЗ у піковий сезон: покрокова інструкція для пасажирів

У залізничних касах та мобільному застосунку зараз справді гаряче. Укрзалізниця офіційно оголосила про старт найважчого пікового періоду 2026 року. Попит на поїздки настільки перевищує можливості вагонного парку, що купівля квитка перетворилася на справжній квест із небаченою конкуренцією.

Математика пасажирського дефіциту

Цифри вражають: щодня система фіксує близько 340 тис. запитів на пошук квитків, тоді як фізично залізниця може перевезти лише 80 тис. людей на добу. Наразі на кожне вільне місце претендує четверо охочих, але залізничники прогнозують, що вже найближчим часом ця пропорція зросте до 6–7 осіб на один квиток.

За перший тиждень літа поїздами вже скористалися понад 472 тис. пасажирів. Абсолютним лідером за завантаженістю став рейс №104 сполученням Львів — Лозова, який за сім днів перевіз рекордні 13 тис. людей. Загалом за літо компанія планує прийняти на борт близько 7 млн мандрівників.

Як вихопити квиток: поради від перевізника

Щоб не залишитися на пероні, УЗ закликає пасажирів бути максимально швидкими та завбачливими. Ось кілька перевірених способів підвищити свої шанси:

Готуйтеся заздалегідь. Продаж квитків на більшість популярних рейсів відкривається рівно за 20 днів до виїзду. Ті, хто починає моніторити систему в перші хвилини, мають найбільше шансів;

Користуйтеся автовикупом. Це, мабуть, найефективніший інструмент у застосунку УЗ. Ви обираєте потрібний поїзд і дату, а програма сама ловить квиток, як тільки хтось його здасть або в поїзд додадуть новий вагон. Система автоматично списує кошти та купує місце, поки ви займаєтеся своїми справами;

Спецрезерв для військових. Для захисників та їхніх родин продовжує діяти окремий пріоритетний резерв. Квитки на критично важливі напрямки можна забронювати через профільний застосунок Армія плюс.

В УЗ обіцяють бути максимально прозорими та регулярно публікувати літні звіти. Компанія щотижня показуватиме дані про перевезення військових та дитячих груп, а також актуальну інформацію щодо найбільш завантажених напрямків, щоб пасажири могли краще орієнтуватися у наявних можливостях.

Фото: УЗ

Раніше ми писали, що пасажири нічних потягів можуть отримати знижку на таксі Uklon та Bolt — читай в матеріалі деталі нової ініціативи від Укрзалізниці.

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