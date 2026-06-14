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Як гарантовано купити квиток УЗ у піковий сезон: покрокова інструкція для пасажирів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Червня 2026, 13:30 2 хв.
Укрзалізниця розкрила приголомшливу статистику дефіциту квитків цього літа

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