З 1 серпня запустять новий потяг Перемишль — Франкфурт: як українцям дістатися Німеччини

Вже з 1 серпня українцям стане набагато простіше та дешевше дістатися Німеччини. Іспанська залізнична компанія Renfe, яка нещодавно уклала меморандум про співпрацю з Укрзалізницею, запускає новий міжнародний рейс із польського Перемишля до Франкфурта-на-Майні.

Маршрут та графік руху: як курсуватиме потяг

Новий нічний поїзд пролягатиме відразу через три країни: Польщу, Чехію та Німеччину. Окрім кінцевих станцій, він зупинятиметься у Кракові, Остраві, Празі, Дрездені, а також у низці менших німецьких міст (серед них Гота, Айзенах, Ганау та Оффенбах).

Рейси виконуватимуться щодня. Графік склали так, щоб пасажири могли зробити зручну пересадку та виспатися в дорозі:

З Перемишля потяг рушатиме о 12:04. До Кракова він прибуває о 15:03, до Праги — о 22:32, у Дрездені буде о 01:38, а фінішує у Франкфурті-на-Майні о 07:22 ранку.

Зворотний рейс із Франкфурта стартує о 15:03. Далі зупинки у Дрездені (22:30) та Празі (01:17). До Перемишля пасажири прибудуть об 11:25.

Вартість квитків та умови для пасажирів

Перевізник пропонує два варіанти розміщення, які підійдуть під різний бюджет. Найдешевші квитки у сидячих вагонах першого та другого класу стартують усього від 15 євро.

Для тих, хто віддає перевагу комфорту, передбачені спальні вагони (Economy Sleeper Class) вартістю від 37,50 євро. За ці гроші пасажир отримує місце в купе (на 1-4 особи) з кондиціонером, розетками та безкоштовним Wi-Fi.

До вартості цього квитка вже включено сніданок. Цікава деталь: під час бронювання спальних місць пасажири можуть обирати між змішаними та суто жіночими купе.

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Як доїхати з України: зручні стикування

Оскільки новий рейс стартує з прикордонного Перемишля, Укрзалізниця підлаштувала під нього свої маршрути. Українці зможуть зробити зручну пересадку з п’яти вітчизняних поїздів, які прибувають до Польщі з різних регіонів:

№ 51/52 Київ — Перемишль;

№ 89/90 Київ — Перемишль;

№ 31/32 Запоріжжя / Дніпро — Перемишль;

№ 35/36 Одеса — Перемишль;

№ 69/70 Кременчук — Перемишль.

Офіційний продаж квитків на рейс Перемишль — Франкфурт-на-Майні вже відкрито.

Головне фото: Укрзалізниця.

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