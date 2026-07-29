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З 1 серпня запустять новий потяг Перемишль — Франкфурт: як українцям дістатися Німеччини

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Липня 2026, 13:00 2 хв.
Новий потяг Перемишль — Франкфурт

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