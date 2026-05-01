Автокран в’їхав у потяг Київ – Ужгород: загинув машиніст-ветеран

Поблизу села Любинці, що неподалік Стрия, пасажирський поїзд сполученням Київ – Ужгород зіткнувся з автокраном, унаслідок чого локомотив зійшов із рейок.

За попередньою інформацією, причиною катастрофи стало грубе порушення правил дорожнього руху водієм спецтехніки: він виїхав на залізничний переїзд, ігноруючи світлову та звукову сигналізацію.

(Оновлено 10:40) Згідно з повідомленням Укрзалізниці, водій автокрана, який виїхав на переїзд на Львівщині, загинув дорогою в лікарню. Тож ДТП забрала життя вже двох людей.

На місці аварії загинув машиніст поїзда, який був ветераном війни. Як повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський, у складі пасажирської бригади перебували лікарі, які оперативно почали надавати першу допомогу, проте врятувати залізничника не вдалося — отримані травми виявилися несумісними з життям.

Також постраждали ще двоє чоловіків: помічник машиніста та сам водій автокрана. Обох із травмами різного ступеня важкості госпіталізували до найближчої лікарні. На щастя, серед пасажирів поїзда та поїзної бригади травмованих немає.

Наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативні групи правоохоронців та профільні служби залізниці. Залізничники оперативно вживають заходів, щоб відтягнути пошкоджений поїзд та відновити рух на цій ділянці колії.

Правоохоронці встановлюють остаточні обставини трагедії для притягнення винних до відповідальності.

