Для тебе Новини

У Кременчуці автобус із пасажирами вилетів у кювет: є постраждалі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Лютого 2026, 11:34 2 хв.
ДТП у Кременчуці

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь