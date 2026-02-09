У Кременчуці автобус із пасажирами вилетів у кювет: є постраждалі

Сьогодні вранці, 9 лютого, у Кременчуці сталася серйозна дорожня пригода за участю громадського транспорту. Близько 08:00 на вулиці Свіштовській маршрутний автобус опинився за межами проїжджої частини. Про це пише поліція Полтавської області.

ДТП у Кременчуці: маршрутка з пасажирами злетіла в кювет

За попередніми даними правоохоронців, водій автобуса, чоловік 1960 року народження, не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб з’їхав з дороги у кювет. На момент аварії в салоні перебували четверо пасажирів, а також кондукторка.

Попередньо відомо, що тілесні ушкодження отримали водій та кондукторка 1968 року народження — йдеться в повідомленні.

Читати на тему Скоїв ДТП та влаштував стрілянину: у Києві затримали нетверезого водія Що відомо з деталей слідства?

У Кременчуці водія та кондукторку маршрутки госпіталізували

Обох потерпілих медики госпіталізували до лікарні. Наразі фахівці встановлюють ступінь тяжкості отриманих ними ушкоджень та надають необхідну допомогу. Пасажири, за наявною інформацією, серйозних травм не зазнали.

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи. Поліція Кременчука з’ясовує всі обставини та причини, що призвели до аварії.

Правоохоронці встановлюють, чи став причиною інциденту технічний стан автобуса, стан здоров’я водія чи дорожні умови.

Головне фото: Поліція Полтавської області.

Нагадаємо, що нещодавно у Ковелі на Волині водій напідпитку двічі переїхав ветерана з інвалідністю. Чоловікові стало зле і він впав на проїзну частину. Водій не звернув на це уваги та протягнув постраждалого під колесами.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!