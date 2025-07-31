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Двічі переїхав ветерана: скандальна ДТП на Волині

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 31 Липня 2025, 20:00
Двічі переїхав ветерана: скандальна ДТП на Волині
Фото Unsplash

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