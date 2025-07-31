Двічі переїхав ветерана: скандальна ДТП на Волині

На Волині очевидці зафіксували на камеру жахливу ДТП — водій двічі переїхав автомобілем ветерана і втік. Це сталося у Ковелі. Водій легковика наїхав на пішохода і протягнув його кілька метрів.

В спробі втекти з місця аварії він знову наїхав на потерпілого. Чи затримали зловмисника та що з чоловіком — розповіли в ефірі телемарафону.

У Ковелі водій переїхав ветерана: деталі

На відео видно, як пішохід падає на дорогу, а легковик здає назад та переїжджає його. Крики очевидців водія не зупинили, натомість він натиснув на газ і протягнув постраждалого під колесами далі.

Потім водій намагався витягти потерпілого з-під своєї машини, а коли йому це не вдалося, він знов сів за кермо і втік з місця аварії, переїхавши потерпілого ще раз.

Лікар 55-річного потерпілого Євген Цьопух каже, що бачив це відео. Вважає, що чоловікові пощастило. Його доставили до реанімації без свідомості, але пацієнт здивував усіх медиків. Кажуть, народився в сорочці.

— Діагностовано перелом тазу, травматичний відрив уретри. Але якихось масивних судин не було ушкоджено. Стан хворого тяжкий, але, на щастя, таких пошкоджень, які могли напряму загрожувати йому життю в ту хвилину не було.

Євген вже переніс операцію, а коли прийшов до тями, побачив відео інциденту. Пригадує, що раптово стало зле. А за мить прийшов до тями вже під автівкою.

Пам’ятаю, як під авто, а воно мене тягне, болю не відчував. Напевно, він мене не помітив.

Поряд з Євгеном дружина Наталія. Пояснює, що чоловік ветеран війни, має другу групу інвалідності. Торік у червні при обороні Бахмута втратив ліве око.

— Він на війні вижив і зараз теж щось спасло. Щаслива людина. Дев’ять життів, як в кота.

Поліція виявила, що 43-річний водій був на підпитку, коли сів за кермо. До того ж має вісім судимостей. Зараз йому оголосили підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.

За травми, заподіяні пішоходу, водію загрожує до восьми років ув’язнення. А на Євгена чекають операції та місяці реабілітації. Йому доведеться заново вчитися ходити.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві трапилася інша резонансна ДТП — працівник прокуратури збив жінку. Від отриманих ран вона загинула.

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