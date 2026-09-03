Автобус 1М у Києві: повний маршрут і розклад руху від Палацу спорту до Лісової

У Києві з 3 вересня 2026 запрацював тимчасовий автобусний маршрут №1-М, який з’єднав центр столиці зі станцією метро Лісова.

Його створили, щоб пасажири могли швидше потрапити з лівого берега столиці на правий під час повітряних тривог.

У цей час рух поїздів на наземній ділянці Святошинсько-Броварської лінії метрополітену призупиняється. Автобус тимчасово рухатиметься через міст Метро та допоможе дістатися до потрібного місця.

Автобус №1-М: маршрут

У години найбільшого пасажиропотоку на маршрут виходитимуть 12 автобусів.

Починається поїздка біля станції метро Палац Спорту. Далі автобус прямує вулицями Еспланадною, Рогнідинською, Шота Руставелі, Басейною та Мечникова, проходить Кловським узвозом і Кріпосним провулком. Потім маршрут виходить до вулиці Михайла Грушевського, Князів Острозьких, Генерала Алмазова, Старонаводницької, бульвару Миколи Міхновського та Набережного шосе. Потім — міст Метро, після якого автобус прямує Броварським проспектом.

На лівому березі він проходить через вулиці Раїси Окіпної, Євгена Сверстюка, проспект Георгія Нарбута, Андрія Малишка, Гетьмана Павла Полуботка та Кіото — і зрештою прибуває до станції метро Лісова. У зворотному напрямку автобус рухається за тією ж схемою.

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Автобус №1-М: розклад

У КМДА наголошують, що маршрут №1-М має тимчасовий та додатковий характер. Він не є повноцінною заміною наземній ділянці метрополітену.

Тож перед поїздкою варто перевіряти актуальну ситуацію з рухом громадського транспорту та враховувати можливі зміни на дорогах.

Перевірити актуальний розклад руху автобусу №1-М можна на сайті Київпастрансу. Перші автобуси відправляються від стартових точок метро Лісова та Палац спорту о 6 годині ранку.

Останні: від Лісової — о 22.10, від Палацу спорту — 22.35. Слідкуй за розкладом, адже не всі вечірні автобуси курсуватимуть на лівий берег.

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Джерело фото: Київпастранс.

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