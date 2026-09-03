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Автобус 1М у Києві: повний маршрут і розклад руху від Палацу спорту до Лісової

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Вересня 2026, 12:30 2 хв.
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